В тюменском поселке обрушился рынок. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:58
По данным противопожарной службы Тюменской области, в результате происшествия травмы получили два человека. В настоящее время они госпитализированы.
На месте ЧП работают специалисты, идет разборка конструкций. О причинах обрушения рынка не сообщается.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за ливневых дождей произошел размыв мостового сооружения на объездной дороге по направлению от Лесобазы в сторону федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Сейчас там ведутся дорожные работы. На участке установлены знаки поэтапного снижения скорости: 70 км/час — 40 км/час.