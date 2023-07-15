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В тюменском поселке обрушился рынок. Есть пострадавшие

15 июля 2023, 06:47
Фото: Противопожарная служба Тюменской области
С ЧП началось сегодня утро в тюменском поселке Новотарманский. На центральной улице обрушилось рыночное сооружение.
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Тюмень

По данным противопожарной службы Тюменской области, в результате происшествия травмы получили два человека. В настоящее время они госпитализированы.

На месте ЧП работают специалисты, идет разборка конструкций. О причинах обрушения рынка не сообщается.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за ливневых дождей произошел размыв мостового сооружения на объездной дороге по направлению от Лесобазы в сторону федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Сейчас там ведутся дорожные работы. На участке установлены знаки поэтапного снижения скорости: 70 км/час — 40 км/час.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Обрушение#Тюмень#Тюменская область
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