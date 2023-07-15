В тюменском поселке обрушился рынок. Есть пострадавшие

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени из-за ливневых дождей произошел размыв мостового сооружения на объездной дороге по направлению от Лесобазы в сторону федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Сейчас там ведутся дорожные работы. На участке установлены знаки поэтапного снижения скорости: 70 км/час — 40 км/час.