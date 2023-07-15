Устарели: тюменские власти хотят обновить автобусный парк на 600 млн рублей

«Тюменнефтеспецтранс» работает на рынке региона с 2015 года. Компания занимается продажами автотранспортных средств. Генеральным директором является Евгений Семеняко, ранее занимавший кресло сопредседателя Общественного народного фронта. По итогам 2022 года компания отчиталась о выручке 1,9 миллиарда рублей (рост на 276%), чистая прибыль увеличилась на 1095% и достигла 71,3 миллиона рублей.