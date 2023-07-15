Устарели: тюменские власти хотят обновить автобусный парк на 600 млн рублей

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Соответствующая информация опубликована в заявке Главного управления строительства. По данным ГУС, общее количество задействованных для регулярных перевозок в Тюмени транспортных средств составляет 1 309 единиц. В настоящее время средний возраст транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок города Тюмени, составляет 5,7 лет.
При этом, средний возраст парка автобусов АО «Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» составляет 6,2 года. Предприятие обслуживает 85 маршрутов регулярных перевозок автомобильного общественного транспорта, в том числе 68 муниципальных и 17 — межмуниципальных. Выпуск на линию в будни составляет 459 единиц техники.
«Срок эксплуатации 39% парка (244 автобуса) на 50% превышает срок их полезного использования. В целях замены автобусов, поступивших в эксплуатацию в 2012–2013 годы потребность в обновлении парка автобусами большого класса составляет 34 единицы, в том числе 12 единиц — автобусы, работающие на КПГ (метан), 22 единиц — автобусы на дизельном топливе», — отмечено в пояснительной записке.
Там же указано, что возможным поставщиком транспортных средств является ООО «Тюменнефтеспецтранс». На основе коммерческого предложения компании, определена необходимая сумма для обновления автобусного парка.
«Тюменнефтеспецтранс» работает на рынке региона с 2015 года. Компания занимается продажами автотранспортных средств. Генеральным директором является Евгений Семеняко, ранее занимавший кресло сопредседателя Общественного народного фронта. По итогам 2022 года компания отчиталась о выручке 1,9 миллиарда рублей (рост на 276%), чистая прибыль увеличилась на 1095% и достигла 71,3 миллиона рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени уже не раз жаловались на общественный транспорт. Горожане отмечали, что в жаркую погоду в автобусах невозможно ездить из-за духоты и неработающих кондиционеров.