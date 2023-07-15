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Устарели: тюменские власти хотят обновить автобусный парк на 600 млн рублей

15 июля 2023, 06:26
Фото: 1MI

Тюменские власти хотят купить новые городские автобусы за 600 миллионов рублей

Власти Тюменской области планируют обновить автобусный парк общественного транспорта. На эти цели потратят более 599 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

Соответствующая информация опубликована в заявке Главного управления строительства. По данным ГУС, общее количество задействованных для регулярных перевозок в Тюмени транспортных средств составляет 1 309 единиц. В настоящее время средний возраст транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров по маршрутам регулярных перевозок города Тюмени, составляет 5,7 лет.

При этом, средний возраст парка автобусов АО «Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» составляет 6,2 года. Предприятие обслуживает 85 маршрутов регулярных перевозок автомобильного общественного транспорта, в том числе 68 муниципальных и 17 — межмуниципальных. Выпуск на линию в будни составляет 459 единиц техники.

«Срок эксплуатации 39% парка (244 автобуса) на 50% превышает срок их полезного использования. В целях замены автобусов, поступивших в эксплуатацию в 2012–2013 годы потребность в обновлении парка автобусами большого класса составляет 34 единицы, в том числе 12 единиц — автобусы, работающие на КПГ (метан), 22 единиц — автобусы на дизельном топливе», — отмечено в пояснительной записке.

Там же указано, что возможным поставщиком транспортных средств является ООО «Тюменнефтеспецтранс». На основе коммерческого предложения компании, определена необходимая сумма для обновления автобусного парка.

«Тюменнефтеспецтранс» работает на рынке региона с 2015 года. Компания занимается продажами автотранспортных средств. Генеральным директором является Евгений Семеняко, ранее занимавший кресло сопредседателя Общественного народного фронта. По итогам 2022 года компания отчиталась о выручке 1,9 миллиарда рублей (рост на 276%), чистая прибыль увеличилась на 1095% и достигла 71,3 миллиона рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени уже не раз жаловались на общественный транспорт. Горожане отмечали, что в жаркую погоду в автобусах невозможно ездить из-за духоты и неработающих кондиционеров.

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