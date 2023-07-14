Итоги дня Тюмени: саранча на полях, ливни затопили город, шубы подорожали в 2 раза

Самым дорогим проданным изделием в Тюменской области стала импортная шуба из соболиного меха стоимостью 3,5 миллионов рублей. В этом году наблюдается рост спроса на меховые изделия из овчины. Самую дорогую шубу в России, из рыси, продали в Подмосковье почти за 22 миллиона рублей. Продажи из этого меха выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Стоит напомнить, что в этом году в Тюменской области могут подорожать товары, ввезенные из-за границы. Причиной роста цен станет ослабление курса рубля.