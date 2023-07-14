Итоги дня Тюмени: саранча на полях, ливни затопили город, шубы подорожали в 2 раза

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
На юге Тюменской области нашествие саранчи. Фермеры Сладковского района могут в этом году остаться без урожая. По словам местных жителей, она питается всеми сельскохозяйственными культурами, нанося им сильный урон. О единичных особях опасных насекомых сообщают также жители Тюмени.
«Вчера в Тюмени на балконе… Саранча без левой ноги», — делится находкой горожанин.
Очаги нестадной саранчи с численностью превышающей экономический порог вредоносности обнаружены и в других южных районах региона.
В Исетском, Тюменском и Упоровском районах выпал град величиной практически с куриное яйцо. Бесследно такие осадки пройти просто не могли — пострадали посевы фермеров, также повреждены оказались несколько автомобилей. Ледяные осадки помяли кузов автомбилей, разбили лобовые стекла.
В областной столице под водой оказались несколько улиц — в районе Преображенский, на Артамонова, Харьковской, 30 лет Победы, на Лесобазе и т. д.
Станислав Тропин подписал контракт и уехал в зону проведения СВО 5 апреля 2022 года. Он был зачислен в разведроту пятого батальона «Барс» и отправлен в Харьковскую область. Своей пожилой маме он сказал, что устроился на работу на Крайнем Севере.
28 апреля 2022 года, через три недели после того, как Тропин попал на СВО, его взвод попал под минометный обстрел и был почти полностью. Трагедия произошла в 26 километрах от Изюма. Из 25 человек выжили только трое. В числе выживших Станислава не было. Тоболяка похоронили со всеми военными почестями.
Сегодня средняя цена меховых в Тюменской области — 66 тысяч рублей. Для сравнения, в марте шубы в среднем стоили 34 тысячи.
Самым дорогим проданным изделием в Тюменской области стала импортная шуба из соболиного меха стоимостью 3,5 миллионов рублей. В этом году наблюдается рост спроса на меховые изделия из овчины. Самую дорогую шубу в России, из рыси, продали в Подмосковье почти за 22 миллиона рублей. Продажи из этого меха выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Стоит напомнить, что в этом году в Тюменской области могут подорожать товары, ввезенные из-за границы. Причиной роста цен станет ослабление курса рубля.