Артиллеристы из Тюмени показали, как найти и уничтожить врага. Видео

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Показательное видео с тюменскими артиллеристами появилось в информационном центре правительства тюменской области. С помощью воздушной разведки бойцы подразделения, куда вошли мобилизованные горожане, выявляют места, где установлено орудие врага. А затем наносят точный удар.
На кадрах видео заметно, что пункт противника был обнаружен при помощи антенн, передающих сигнал.
На сайте правительства также уточняется, что основную работу по обследованию незнакомой местности военные делают с помощью дронов. Такая техника помогает тщательно исследовать окрестности и нанести ответный удар врагу.