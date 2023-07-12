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Published Сегодня, 05:43

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Артиллеристы из Тюмени показали, как найти и уничтожить врага. Видео

12 июля 2023, 05:43
Фото: Никита Ишмуратов / 1MI

Артиллеристы из Тюмени показали, как найти и уничтожить врага

Мобилизованные горожане прибегают к помощи воздушной разведки, чтобы обнаружить местоположение неприятеля

Показательное видео с тюменскими артиллеристами появилось в информационном центре правительства тюменской области. С помощью воздушной разведки бойцы подразделения, куда вошли мобилизованные горожане, выявляют места, где установлено орудие врага. А затем наносят точный удар.

На кадрах видео заметно, что пункт противника был обнаружен при помощи антенн, передающих сигнал.

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На сайте правительства также уточняется, что основную работу по обследованию незнакомой местности военные делают с помощью дронов. Такая техника помогает тщательно исследовать окрестности и нанести ответный удар врагу.

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#Анастасия Ильина#Солдаты#Военные#Техника#Правительство области#Видео#СВО
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