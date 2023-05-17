«Ковидная ошибочка»: общественник подал иск на правительство региона

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
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Updated Сегодня, 10:06
«31 марта глава тюменского Роспортебнадзора Галина Шарухо говорила, что в марте в регионе отмечался рост заболевших коронавирусом на 20 процентов, а Анна Попова дала ответ, что в марте было зафиксировано снижение заболеваемости на 22 процента», — рассказывает Рябцев о сути своего иска.
Кроме того, 5 мая ВОЗ отменила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи с распространением коронавируса. Иск был подан 5 мая, а режим повышенной готовности в Тюменской области, по документам, действует до 1 июня.
Вдобавок поводом для иска стал февральский отказ в проведении митинга, о котором просил Рябцев.
«Возможно из-за прокола Шарухо 19 мая в Тюмень приедет Попова», — допускает Рябцев.
Ранее "Наш город" рассказывал о том, что в феврале Рябцеву не разрешили провести митинг против повышение тарифов на ЖКХ.