В Тюмени задержан на 13 часов авиарейс до Сочи

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
По данным прокуратуры Тюменской области, отправка воздушного судна состоится только в 19:30. Посадки на борт ожидают более 150 пассажиров.
Также задержан до 18:55 самолет, прилетающий из Сочи в Тюмень. Он должен был приземлиться в Рощино еще около трех часов ночи, однако небесная канцелярия внесла свои коррективы в работу воздушных судов.
Ранее «Наш Город» писал, что из-за ливневых дождей, обрушившихся на Сочи накануне, были задержаны на 8 часов вылеты рейсов авикомпаний Ямал и UTair по маршруту Сочи — Тюмень.