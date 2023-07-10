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В Тюмени задержан на 13 часов авиарейс до Сочи

10 июля 2023, 07:51
Фото: 1MI

В Тюмени задержан на 13 часов авиарейс до Сочи

В Тюмени задержан более чем на 13 часов вылет рейса из Тюмени в Сочи авиакомпании Аэрофлот.
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Тюмень

По данным прокуратуры Тюменской области, отправка воздушного судна состоится только в 19:30. Посадки на борт ожидают более 150 пассажиров.

Также задержан до 18:55 самолет, прилетающий из Сочи в Тюмень. Он должен был приземлиться в Рощино еще около трех часов ночи, однако небесная канцелярия внесла свои коррективы в работу воздушных судов.

Ранее «Наш Город» писал, что из-за ливневых дождей, обрушившихся на Сочи накануне, были задержаны на 8 часов вылеты рейсов авикомпаний Ямал и UTair по маршруту Сочи — Тюмень.

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#Общество#Новости тюмени#Задержка рейса#Самолет#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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