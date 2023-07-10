nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Изображение материала

В Тюмени неадекватный мужчина напал на девушку. Его ищет полиция

10 июля 2023, 06:35
Фото: 1MI

В Тюмени неадекватный мужчина напал на девушку. Его ищет полиция

В Тюмени полиция ищет мужчину, напавшего на девушку в Европейском квартале в Заречном микрорайоне.
Сюжет
Тюмень
Видео: ТопТюмень | Типичная Тюмень

В социальных сетях была опубликована видеозапись с камер наружного наблюдения, на которой видно, как молодой человек сначала идет за девушкой, затем резко нападает на нее, роняет на землю и убегает. Какой мотив был у него — неизвестно. Однако на видеокадрах видно, что сумка, с которой шла тюменка, осталась у нее.

В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность молодого человека, выясняются обстоятельства произошедшего инцидента.

Ранее «Наш Город» писал, что на Лесобазе неделю назад произошла потасовка между компанией молодежи и пенсионером. Пожилой мужчина хотел, чтобы молодые люди убавили громкость музыки, так как на улице был уже поздний вечер. Однако в итоге словесный конфликт перерос в драку.

Читайте также:
В Тюмени в пруду Лесном едва не утонул 10-летний школьникТоболяк решил дойти из Москвы до Тобольска пешкомТюменским компаниям рекомендуют сократить рабочий день из-за аномальной жары
#Валентина Бурнашева#Видео#Общество#Новости тюмени#Нападение#УМВД России по Тюменской области#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюменской области мелеют реки: виноваты Казахстан и Китай?
8 июля, 05:01
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Вчера, 10:03
Тюменским студентам рассказали как оценить свои шансы на поступление в вуз
Вчера, 04:31
Тюменским компаниям рекомендуют сократить рабочий день из-за аномальной жары
Вчера, 11:02
Лежаков свободных нет: что происходит на тюменских пляжах?
Вчера, 11:42
Частный дом по цене квартиры. Тюменский эксперт о том, как вложиться в недвижимость
Вчера, 01:00