В Тюмени неадекватный мужчина напал на девушку. Его ищет полиция

В социальных сетях была опубликована видеозапись с камер наружного наблюдения, на которой видно, как молодой человек сначала идет за девушкой, затем резко нападает на нее, роняет на землю и убегает. Какой мотив был у него — неизвестно. Однако на видеокадрах видно, что сумка, с которой шла тюменка, осталась у нее.