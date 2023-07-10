В Тюмени неадекватный мужчина напал на девушку. Его ищет полиция

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
В социальных сетях была опубликована видеозапись с камер наружного наблюдения, на которой видно, как молодой человек сначала идет за девушкой, затем резко нападает на нее, роняет на землю и убегает. Какой мотив был у него — неизвестно. Однако на видеокадрах видно, что сумка, с которой шла тюменка, осталась у нее.
В УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность молодого человека, выясняются обстоятельства произошедшего инцидента.
Ранее «Наш Город» писал, что на Лесобазе неделю назад произошла потасовка между компанией молодежи и пенсионером. Пожилой мужчина хотел, чтобы молодые люди убавили громкость музыки, так как на улице был уже поздний вечер. Однако в итоге словесный конфликт перерос в драку.