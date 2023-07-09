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Тюменским компаниям рекомендуют сократить рабочий день из-за аномальной жары

9 июля 2023, 11:02
Фото: 1MI

Тюменским компаниям посоветовали сократить рабочий день из-за аномальной жары

Тюменский Роспотребнадзор рекомендует руководству городских компаний сократить продолжительность рабочего дня для сотрудников из-за аномальной жары.
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Тюмень

По данным ведомства, на один час короче должен быть трудовой день у работников, если температура в рабочем помещении составляет +28,5, на два часа, если в офисном здании термометры показывают +29 и на четыре часа при температуре воздуха +30.

«Работа при температуре наружного воздуха более +32,5 по показателям микроклимата относится к экстремальным. Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше +32,5. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время» — отметили в Роспотребнадзоре.

Специалисты рекомендуют при работах на открытом воздухе во время аномально жаркой погоде делать каждые 15-20 минут перерывы продолжительностью не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для тех, кто использует специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5-2 часа для тех, кто работает без нее.

Медики рекомендуют жителям Тюменской области в период жаркой погода следить за питьевым режимом — пить воду следует часто и понемногу, чтобы поддерживать водный баланс организма.

Ранее «Наш Город» писал, что Гидрометцентр Тюменской области объявил штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. По данным метеорологов, в период с 10 по 11 июля на территории юга региона ожидается температура воздуха свыше +36.

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