Тюменским компаниям рекомендуют сократить рабочий день из-за аномальной жары

Специалисты рекомендуют при работах на открытом воздухе во время аномально жаркой погоде делать каждые 15-20 минут перерывы продолжительностью не менее 10-12 минут в охлаждаемых помещениях. Допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов для тех, кто использует специальную одежду для защиты от теплового излучения, и 1,5-2 часа для тех, кто работает без нее.