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Тоболяк решил дойти из Москвы до Тобольска пешком

10 июля 2023, 05:22
Фото: 1MI

Тоболяк решил дойти из Москвы до Тобольска пешком

Житель Тобольска Денис Тобольский решил дойти до родного города из Москвы пешком. Ему предстоит преодолеть более 2,4 тысяч километров — это более 447 часов ходьбы.
Сюжет
Тюмень
Фото: тг-канал Пешком от Москвы до Тобольска
«От Москвы до Тобольска пешком пойду, так что скоро встретимся с вами. Просто решил для себя рекорд поставить — до Тобольска дойти пешком. Понимаю, сложно, трудно, но я для себя цель поставил», — сообщил Денис на своей странице ВК.

Информацию о своих приключения в дороге тоболяк публикует в телеграмм-канале. Из Москвы он отправился пешком в субботу, 8 июля. В настоящее время мужчина находится в Электростали, городе, который расположен в 51 километре от Москвы. Следующий пункт остановки, по словам Дениса, — Нижний Новгород.

Тоболяки своего земляка в необычном эксперименте поддержали и пожелали удачи.

«Молодец! В нашей короткой, но интересной жизни, надо пробовать всё! Счастливо добраться! Пусть встречаются на пути только хорошие и добрые люди», — отметили горожане.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году до Тюмени на самокате добрался 28-летний путешественник из Санкт-Петербурга Денис Бритвин. На двухколесном транспорте он планировал проехать практически всю Россию.

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