Тоболяк решил дойти из Москвы до Тобольска пешком

Информацию о своих приключения в дороге тоболяк публикует в телеграмм-канале. Из Москвы он отправился пешком в субботу, 8 июля. В настоящее время мужчина находится в Электростали, городе, который расположен в 51 километре от Москвы. Следующий пункт остановки, по словам Дениса, — Нижний Новгород.