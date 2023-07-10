Тоболяк решил дойти из Москвы до Тобольска пешком

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
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Updated Сегодня, 05:24
«От Москвы до Тобольска пешком пойду, так что скоро встретимся с вами. Просто решил для себя рекорд поставить — до Тобольска дойти пешком. Понимаю, сложно, трудно, но я для себя цель поставил», — сообщил Денис на своей странице ВК.
Информацию о своих приключения в дороге тоболяк публикует в телеграмм-канале. Из Москвы он отправился пешком в субботу, 8 июля. В настоящее время мужчина находится в Электростали, городе, который расположен в 51 километре от Москвы. Следующий пункт остановки, по словам Дениса, — Нижний Новгород.
Тоболяки своего земляка в необычном эксперименте поддержали и пожелали удачи.
«Молодец! В нашей короткой, но интересной жизни, надо пробовать всё! Счастливо добраться! Пусть встречаются на пути только хорошие и добрые люди», — отметили горожане.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году до Тюмени на самокате добрался 28-летний путешественник из Санкт-Петербурга Денис Бритвин. На двухколесном транспорте он планировал проехать практически всю Россию.