В Тюмени в пруду Лесном едва не утонул 10-летний школьник

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Об инциденте с социальных сетях сообщили очевидцы. По словам отдыхающих, ребенок начал тонуть в двух метрах от берега. Он купался один, без взрослых.
«Вчера с родителями отдыхала на пруду Лесном. В один момент, обернувшись, увидела, как в двух метрах от берега тонет мальчик (лет 10-12). Моя мама пыталась его вытащить на берег. Но в панике он лишь пытался зацепиться за неё, тем самым опуская её с головой под воду. К счастью, закончилось всё хорошо. Хотя после этого происшествия ребенок долго не мог прийти в себя. Уважаемые родители и отдыхающие, пожалуйста, будьте внимательны к тому, что происходит рядом с вами, внимательно следите за своими детьми. Дно на водоёмах нестабильное. Это всё происходило буквально в 2-ух метрах от берега, среди толпы людей», — сообщила очевидица ЧП в сообществе «ЧС Тюмень».
В комментариях под опубликованным постом горожане отметили, что в Тюмени даже платные пляжи не дают гарантии безопасности.
«Нет 100-процентной уверенности в том, что нет обрыва. При этом не установлено каких-либо буйков для маленьких детей и подростков — купаются и взрослые, и дети в одной куче», — посетовала Елена С.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Ишиме в реке на городском пляже утонул 41-летний мужчина. Трагедия произошла в шесть часов вечера. Тело ишимца достали из воды водолазы — прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть. В настоящее время по факту трагедии ведет проверку Следственный комитет.