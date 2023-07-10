nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Изображение материала

В Тюмени в пруду Лесном едва не утонул 10-летний школьник

10 июля 2023, 06:11
Фото: 1MI

В Тюмени в пруду Лесном чуть не утонул 10-летний ребенок

Трагедией едва не закончился воскресный день в Тюмени. В пруду Лесном, официально признанным безопасным для купания, чуть не утонул школьник 10-12 лет.
Сюжет
Дети

Об инциденте с социальных сетях сообщили очевидцы. По словам отдыхающих, ребенок начал тонуть в двух метрах от берега. Он купался один, без взрослых.

«Вчера с родителями отдыхала на пруду Лесном. В один момент, обернувшись, увидела, как в двух метрах от берега тонет мальчик (лет 10-12). Моя мама пыталась его вытащить на берег. Но в панике он лишь пытался зацепиться за неё, тем самым опуская её с головой под воду. К счастью, закончилось всё хорошо. Хотя после этого происшествия ребенок долго не мог прийти в себя. Уважаемые родители и отдыхающие, пожалуйста, будьте внимательны к тому, что происходит рядом с вами, внимательно следите за своими детьми. Дно на водоёмах нестабильное. Это всё происходило буквально в 2-ух метрах от берега, среди толпы людей», — сообщила очевидица ЧП в сообществе «ЧС Тюмень».

В комментариях под опубликованным постом горожане отметили, что в Тюмени даже платные пляжи не дают гарантии безопасности.

«Нет 100-процентной уверенности в том, что нет обрыва. При этом не установлено каких-либо буйков для маленьких детей и подростков — купаются и взрослые, и дети в одной куче», — посетовала Елена С.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Ишиме в реке на городском пляже утонул 41-летний мужчина. Трагедия произошла в шесть часов вечера. Тело ишимца достали из воды водолазы — прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть. В настоящее время по факту трагедии ведет проверку Следственный комитет.

Читайте также:
На городском пляже в Ишиме утонул 41-летний мужчинаВ Тюменском районе в реке утонул пожилой мужчина. Он решил искупаться вечеромНа строительство дорог в тюменском районе «Комаровский» потратят миллиард рублей
#Валентина Бурнашева#Дети#Общество#Новости тюмени#Водоемы#Утонувшие#Утонувший#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюменской области мелеют реки: виноваты Казахстан и Китай?
8 июля, 05:01
В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары
Вчера, 10:03
Тюменским студентам рассказали как оценить свои шансы на поступление в вуз
Вчера, 04:31
Тюменским компаниям рекомендуют сократить рабочий день из-за аномальной жары
Вчера, 11:02
Лежаков свободных нет: что происходит на тюменских пляжах?
Вчера, 11:42
Частный дом по цене квартиры. Тюменский эксперт о том, как вложиться в недвижимость
Вчера, 01:00