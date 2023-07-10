В Тюмени в пруду Лесном едва не утонул 10-летний школьник

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Ишиме в реке на городском пляже утонул 41-летний мужчина. Трагедия произошла в шесть часов вечера. Тело ишимца достали из воды водолазы — прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть. В настоящее время по факту трагедии ведет проверку Следственный комитет.