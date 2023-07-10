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Обвиняемого в побоях пожилого коммуниста в Тюмени увезли с сердечным приступом

10 июля 2023, 08:29
Фото: nashgorod.ru
Лидер коммунистического движения в Тюмени Александр Черепанов оказался в больнице
Сегодня должно было состояться судебное заседание по его делу.
Сюжет
Тюмень

Сегодня в Ленинском районном суде должны были пройти прения по делу Александра Черепанова, которого обвиняют в избиении полицейского. Также сегодня коммунист должен был сказать последнее слово после чего судья бы ушла готовить приговор. Однако утром политику стало плохо, ему пришлось срочно вызвать скорую.

«Что-то у него с сердцем, его увезли в больницу, сейчас выясняют что случилось. Надеемся на лучшее», — рассказал «Нашему городу» адвокат коммуниста Павел Руснаков.

О том, что состояние здоровья мужчины неудовлетворительное, не раз упоминалось в ходе судебных заседаний. Также важно отметить, что Черепанову в этом году исполнилось 73 года. Причиной ухудшения здоровья могла стать жаркая погода, так как врачи многократно отмечали, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями в такую погоду находятся в зоне риска.

«Пациентам с сердечно-сосудистыми патологиями, пожилым людям и гражданам с ослабленным иммунитетом после перенесенных острых заболеваний или в период болезни при знойной погоде нужно быть особенно осторожными. Стоит ограничить пребывание на открытом солнце, ограничить физическую активность, особенно при проведении садово-огородных работ, и больше внимания уделять контролю артериального давления во избежание сосудистых катастроф», — пояснил «Нашему городу» Антон Терехин, руководитель службы экстренной и неотложной помощи ОКБ №2.
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, как тюменцы пережили прошлую неделю и какими тяжелыми последствиями обернулась для 3 тюменцев 30-градусная жара.

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#Здоровье#Коммунизм#Тюмень#Тюменская область#Алиса Вернер
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