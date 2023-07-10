Обвиняемого в побоях пожилого коммуниста в Тюмени увезли с сердечным приступом

О том, что состояние здоровья мужчины неудовлетворительное, не раз упоминалось в ходе судебных заседаний. Также важно отметить, что Черепанову в этом году исполнилось 73 года. Причиной ухудшения здоровья могла стать жаркая погода, так как врачи многократно отмечали, что люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями в такую погоду находятся в зоне риска.