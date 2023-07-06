«Судят по указке сверху»: коммуниста-пенсионера обвиняют в избиении полицейского

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
В Ленинском районном суде судят тюменского коммуниста — 73-летнего Александра Черепанова. Ему вменяют избиение полицейского. Но сам Черепанов убежден, что в деле имеется и политический след, и его обвиняют лишь для того, чтобы преградить дорогу к власти.
Сегодня Черепанов заявил ряд ходатайств, в том числе, он просил предоставить ему право на проведение эксперимента — инсценировать обстоятельства, в которых оказался коммунист в минуту, когда он, по версии следствия, ударил полицейского. Однако, после перерыва на включение кондиционера, судья во всех ходатайствах отказала, она заявила, что суд не имеет права проводить такой эксперимент.
Общественник Юрий Рябцев пояснил для «Нашего города», что просьбу о проведении эксперимента все же могли удовлетворить.
«Это регламентировано частью 2 статьи 288 уголовно-процессуального кодекса. Суд производит следственный эксперимент в соответствии с требованиями статьи 181 УПК», — объяснил Рябцев.
В ходе своего допроса Черепанов пояснил, что 7 ноября 2020 года во время сбора перед традиционным шествием в честь Дня Великой Октябрьской революции, его затолкали в автомобиль полиции. Именно там, по версии обвинения, он нанес удар полицейскому.
«Меня туда закинули, как мешок с картошкой. Повалили лицом в пол, потом перевернули. Еще когда вели в машину я почувствовал себя плохо, позже мне становилось еще хуже. Я тогда только перенес двухстороннюю пневмонию», — рассказал Черепанов.
Он заверил суд, что не проявлял насилия к сотруднику полиции. Когда его затолкали в машину, мужчина стал звать помощь, он был ошеломлен задержанием в ходе ежегодного мероприятия. Также Черепанов добавил, что ему не предъявляли обвинений перед задержанием, что уже является нарушением.
Стоит упомянуть, что в 2020 году, впервые с 1992 года в городе не согласовали шествие в честь 7 ноября. Однако коммунисты собрались на площади у Технопарка и планировали пройти не по самой дороге, как это происходит обычно, а по тротуару. Именно после того, как Черепанов отдал приказ идти вперед, он был задержан. После его ареста шествие все же состоялось.
Глава тюменского РКРП убежден, что в области оказывается давление на коммунистов.
«Руслан Кухарук первый глава города, который отправил силовиков разгонять шествие. Тогда уже не действовали антиковидные меры, работали театры, рестораны, школы и детские сады. Но нам почему-то запретили. И у меня есть информация, что 6-го ноября был отдан приказ пресечь наше шествие, а меня задержать», — рассказал Александр Черепанов.
Он также уверен, что и дело по которому его обвиняют появилось неспроста. В 2020 году проходили выборы в Тюменскую областную Думу. Александр Черепанов, как депутат с 10-летним стажем, подал и свою кандидатуру. Но окружная избирательная комиссия отказала Черепанову в регистрации кандидатом в депутаты на дополнительных выборах депутата Тюменской областной Думы. По этому поводу в городе организовывались митинги, а позже случилось то роковое задержание. Коммунист видит связь между уголовным делом и выборами.
«Я сейчас не собираюсь быть депутатом, все! Прошу суд принять это к сведению», — указал Черепанов в ходе допроса.
Напомним, что Ленинский суд уже признавал Александра Черепанова виновным в указанном преступлении, но его адвокат Павел Руснаков сумел это решение оспорить и сейчас уже 11 месяцев идет повторное рассмотрение дела.
«И сейчас снова суд идет с явным обвинительным уклоном. Хорошо видно, что позиция прокуратуры и суда направлена в большей степени на обвинительное заключение. Оправдывать Александра Киприяновича явно не намереваются», — рассказал «Нашему городу» Михаил Савелков, секретарь Тюменского обкома РКРП.
В поддержку Александра Черепанова из коммунистических партий разных стран были направлены письма с требованием прекратить преследование коммуниста. Пикеты в поддержку Черепанова проводись в Москве и других городах страны. Свое письмо в требование прекратить уголовное преследование Черепанова писал и председатель Российского Исполнительного комитета РКСС Александр Николаев, он обращался к губернатору Тюменской области Александру Моору.
«Трудящиеся г. Тюмени собрались для того, чтобы отметить 103-ю годовщину Великого Октября. Мирно. Без оружия. Все шло нормально, пока митингующие не захотели перейти дорогу, чтобы продолжить движение по противоположной стороне ул. Республики. Выход был заблокирован машинами ДПС ГИБДД. Полицейские схватили организатора демонстрации первого секретаря обкома РКРП-КПСС А. К. Черепанова, поволокли его и бросили на пол микроавтобуса. (Он еще только пару дней как был выписан из госпиталя, где лежал с пневмонией, 64% поражения легких). При задержании у него стало плохо с сердцем, но в оказании медицинской помощи полиция ему отказала», — указал он в письме.
В разговоре с корреспондентом «Нашего города» Александр Черепанов сказал — его «судят не по закону, а по приказу».
«Нет у нас сейчас правосудия в регионе, к сожалению. Я не жду хорошего исхода. Я не допускал нарушений, я не нарушал закон. Но его нарушил глава города, который не дал разрешение на наше шествие, полиция, которая меня закинулав машину. Нарушали они, а отвечаю я», — признался коммунист.