«Судят по указке сверху»: коммуниста-пенсионера обвиняют в избиении полицейского

Стоит упомянуть, что в 2020 году, впервые с 1992 года в городе не согласовали шествие в честь 7 ноября. Однако коммунисты собрались на площади у Технопарка и планировали пройти не по самой дороге, как это происходит обычно, а по тротуару. Именно после того, как Черепанов отдал приказ идти вперед, он был задержан. После его ареста шествие все же состоялось.