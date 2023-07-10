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На тюменских трассах дежурят наряды ГИБДД. Что произошло?

10 июля 2023, 08:15
Фото: 1MI

На тюменских трассах дежурят наряды ГИБДД. Что произошло?

На тюменский трассах из-за аномальной жары дежурят дополнительные наряды инспекторов ГИБДД.
Сюжет
Тюмень

По данным ведомства, в настоящее время дополнительные наряды специализированного взвода полка ДПС несут службу на аварийных участках федеральных автодорог Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе и Курган-Тюмень в Исетском районе.

В связи с жаркой погодой, автоинспекторы на федеральных и региональных автодорогах стали чаще останавливать автомобили, чтобы оценить состояние водителей и дать им нужные рекомендации.

Ранее «Наш Город» писал, что аномально жаркая погода продлится в Тюменской области до конца рабочей недели. По прогнозам метеорологов, зной спадет только в пятницу, 14 июля. Самыми жаркими днями станут вторник и среда — температура воздуха в эти дни в дневные часы составит +37…+39.

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