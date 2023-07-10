На тюменских трассах дежурят наряды ГИБДД. Что произошло?

Ранее «Наш Город» писал, что аномально жаркая погода продлится в Тюменской области до конца рабочей недели. По прогнозам метеорологов, зной спадет только в пятницу, 14 июля. Самыми жаркими днями станут вторник и среда — температура воздуха в эти дни в дневные часы составит +37…+39.