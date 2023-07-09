В Рощино задержали на 4 часа рейс из Тюмени в Салехард. Что случилось?

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Как пояснили «Нашему Городу» в справочной службе Рощино, задержка рейса авиакомпании «Ямал» в Салехард произошла по техническим причинам.
«Рейс еще не вылетел, идёт обслуживание самолёта, замена борта» — сообщили в Рощино.
По данным транспортной прокуратуры, на рейс Тюмень — Салехард были зарегистрированы 39 пассажиров. Ведомством с целью недопущения нарушений прав пассажиров было взято на контроль оказание услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.
По данным онлайн-табло Рощино, прилет воздушного судна из Салехарда также задерживается — с 12:05 до 15:35.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе из-за сбитых беспилотников в Новой Москве самолет, вылетевший из Тюмени во Внуково, был направлен в аэропорт Шерметьево. Инцидент произошел 4 июля.