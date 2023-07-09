В Рощино задержали на 4 часа рейс из Тюмени в Салехард. Что случилось?

Прокуратура взяла на контроль задержку рейса из Тюмени в Салехард

Вылет рейса из Тюмени в Салехард сегодня задержали более чем на четыре часа. Самолет должен был отправиться в ямальский город в 7 часов утра, но до сих пор не вылетел.

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