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В Рощино задержали на 4 часа рейс из Тюмени в Салехард. Что случилось?

9 июля 2023, 06:27
Фото: 1MI

Прокуратура взяла на контроль задержку рейса из Тюмени в Салехард

Вылет рейса из Тюмени в Салехард сегодня задержали более чем на четыре часа. Самолет должен был отправиться в ямальский город в 7 часов утра, но до сих пор не вылетел.
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Тюмень

Как пояснили «Нашему Городу» в справочной службе Рощино, задержка рейса авиакомпании «Ямал» в Салехард произошла по техническим причинам.

«Рейс еще не вылетел, идёт обслуживание самолёта, замена борта» — сообщили в Рощино.

По данным транспортной прокуратуры, на рейс Тюмень — Салехард были зарегистрированы 39 пассажиров. Ведомством с целью недопущения нарушений прав пассажиров было взято на контроль оказание услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.

По данным онлайн-табло Рощино, прилет воздушного судна из Салехарда также задерживается — с 12:05 до 15:35.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе из-за сбитых беспилотников в Новой Москве самолет, вылетевший из Тюмени во Внуково, был направлен в аэропорт Шерметьево. Инцидент произошел 4 июля.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рощино#Аэропорт Рощино#Задержка рейса#Тюмень#Тюменская область#Самолет
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