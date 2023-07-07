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В Тюмени на смену 30-градусной жаре придут грозы и дожди

7 июля 2023, 03:22
Фото: 1MI

В Тюмени 7 июля обещают похолодание и дождь

Небесная канцелярия даст жителям Тюмени небольшую передышку от 30-градусной жары. Сегодня максимальная температура воздуха составит +26…+28.

В течение дня ожидаются дожди и грозы, местами пройдет град. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду с порывами до 16 м/с.

В субботу, 8 июля, ночью термометры покажут +15…+17, днем воздуха прогреется до +25…+26. В областной столице осадки маловероятны, но погода будет облачной. На юге региона пройдут кратковременные дожди и грозы, скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.

В воскресенье 30-градусная жара вернется в областную столицу. Столбики термометров днем поднимутся до +29.+30, в ночные часы покажут +12…+17. День пройдет преимущественно без осадков, скоростью ветра составит 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

В первый день новой рабочей недели в Тюмени к полудню воздух раскалится до +33…+34, ночью температура воздуха составит +18…+20. Дееь пройдет при переменной облачности и без осадков

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