В Тюмени на смену 30-градусной жаре придут грозы и дожди

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
В течение дня ожидаются дожди и грозы, местами пройдет град. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду с порывами до 16 м/с.
В субботу, 8 июля, ночью термометры покажут +15…+17, днем воздуха прогреется до +25…+26. В областной столице осадки маловероятны, но погода будет облачной. На юге региона пройдут кратковременные дожди и грозы, скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.
В воскресенье 30-градусная жара вернется в областную столицу. Столбики термометров днем поднимутся до +29.+30, в ночные часы покажут +12…+17. День пройдет преимущественно без осадков, скоростью ветра составит 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.
В первый день новой рабочей недели в Тюмени к полудню воздух раскалится до +33…+34, ночью температура воздуха составит +18…+20. Дееь пройдет при переменной облачности и без осадков