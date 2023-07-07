В Тюмени на смену 30-градусной жаре придут грозы и дожди

В субботу, 8 июля, ночью термометры покажут +15…+17, днем воздуха прогреется до +25…+26. В областной столице осадки маловероятны, но погода будет облачной. На юге региона пройдут кратковременные дожди и грозы, скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.