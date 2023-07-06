Когда в Тюмени построят новую коррекционную школу?

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:54
Образовательное учреждение (коррекционная школа № 2 на улице Красных Зорь) было закрыто еще в 2022 году, а ребят, обучающихся в ней, распределили по городским школам. По словам родителей «особых» школьников для ребят организовали места для обучения в отдельных классах.
«Очень волнуемся, чтобы этот участок кому-нибудь из застройщиков под элитный ЖК. Рассчитываем, что здесь построят новую школу для особенных детей. И хочется верить, что в ближайшем обозримом будущем», — рассказала «Нашему Городу» мама одного из особенных малышей.
Когда именно начнутся работы по возведению нового объекта информации пока нет. Известно, что уже разработана проектно-сметная документация. По предварительным данным, на строительство новой коррекционной школы потратят 1,6 миллиарда рублей. По планам властей новое образовательное учреждение возведут в течение ближайших 3-4 лет.
Демонтаж старого здания на улице Красных Зорь был проведен в конце июня — строение снесли буквально за пару дней. Полностью территория земельного участка, где ранее располагалось образовательное учреждение, будет подготовлена к стройработам в октябре этого года.
Отметим, по данным комиссии по соцразвитию Тюменской городской Думы, сегодня в детских садах и школах областной столицы обучается более 8500 человек с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и свыше 3400 детей-инвалидов. Для 436 «особых» тюменцев организовано обучение на дому.