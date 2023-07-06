Когда в Тюмени построят новую коррекционную школу?

Образовательное учреждение (коррекционная школа № 2 на улице Красных Зорь) было закрыто еще в 2022 году, а ребят, обучающихся в ней, распределили по городским школам. По словам родителей «особых» школьников для ребят организовали места для обучения в отдельных классах.