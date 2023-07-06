Из-за подготовки теракта в Тюмени СК возбудил уголовное дело

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Как пояснили «Нашему Городу» в Следственном комитете, по данным расследования, 38-летний житель Тюмени, являясь сторонником радикальных взглядов и разделяя идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения, планировал осуществить подрыв одного из объектов ТЭК, расположенного на участке лесополосы в Исетском районе.
«Во время задержания злоумышленник, используя огнестрельное оружие и взрывчатый боеприпас, совершил посягательство на жизнь сотрудников ФСБ. На предупреждения он не реагировал. Ответным огнем злоумышленник был ликвидирован», — пояснили в СК.
По данному факты заведены уголовные дела по статьям УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему», «Незаконное хранение, взрывного устройства». «Приготовление к совершению террористического акта».
Следователями и криминалистами изъяты предметы, значимые для расследования уголовного дела. Кроме того, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также иные лица, причастные к совершению данного преступления.
Ранее «Наш Город» писал, что вечером в понедельник, 3 июля, жители Тюмени обнаружили в районе пансионата на улице Олимпийской предметы, похожие на мины. На место ЧП были вызваны кинологи. После обследования выяснилось, что данные предметы являются макетом учебной противопехотной фугаской мины, не представляющей опасности для окружающих.