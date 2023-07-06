Из-за подготовки теракта в Тюмени СК возбудил уголовное дело

Ранее «Наш Город» писал, что вечером в понедельник, 3 июля, жители Тюмени обнаружили в районе пансионата на улице Олимпийской предметы, похожие на мины. На место ЧП были вызваны кинологи. После обследования выяснилось, что данные предметы являются макетом учебной противопехотной фугаской мины, не представляющей опасности для окружающих.