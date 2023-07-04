Пожару в пятиэтажке на Луначарского присвоен высший ранг пожарной опасности

Пожар в доме по улице Луначарского произошел сегодня утром. Сначала загорелся балкон квартиры на пятом этаже, но впоследствии огонь перекинулся на кровлю здания. Общая площадь составила 650 квадратных метров. В настоящее время пожар еще не локализован. На месте происшествия работают 24 единиц техники и 82 человека личного состава Главного управления МЧС России.