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Пожару в пятиэтажке на Луначарского присвоен высший ранг пожарной опасности

4 июля 2023, 05:34
Фото: Читатель "Нашего Города"

Из горящего дома на Луначарского в Тюмени эвакуировали 100 человек

Пожару в пятиэтажном доме по улице Луначарского, 51, присвоен высший ранг пожарной опасности. На место ЧП прибыл заместитель главы Тюмени Петр Вагин.
Сюжет
Тюмень
Видео: МЧС

По его словам, уже организована работа пожарного штаба, из дома эвакуированы все жители — всего 160 квартир, порядка 100 человек.

«В настоящее время пожарные продолжают вести борьбу с огнем, проливаются все элементы кровли. Принимаются все меры, чтобы обеспечить безопасность. Основная задача — потушить огонь», — сообщил Петр Вагин.

Пожар в доме по улице Луначарского произошел сегодня утром. Сначала загорелся балкон квартиры на пятом этаже, но впоследствии огонь перекинулся на кровлю здания. Общая площадь составила 650 квадратных метров. В настоящее время пожар еще не локализован. На месте происшествия работают 24 единиц техники и 82 человека личного состава Главного управления МЧС России.

Из-за происшествия для проезда транспортных средств перекрыт участок дороги по улице Луначарского. По данным 2 ГИС, образовалась огромная пробка — движение затруднено по улицам Ямской, Полевой, Флотской, Льва Толстого.

В Тюмени горит крыша пятиэтажного дома на Доме обороны
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