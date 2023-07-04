Пожару в пятиэтажке на Луначарского присвоен высший ранг пожарной опасности

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
По его словам, уже организована работа пожарного штаба, из дома эвакуированы все жители — всего 160 квартир, порядка 100 человек.
«В настоящее время пожарные продолжают вести борьбу с огнем, проливаются все элементы кровли. Принимаются все меры, чтобы обеспечить безопасность. Основная задача — потушить огонь», — сообщил Петр Вагин.
Пожар в доме по улице Луначарского произошел сегодня утром. Сначала загорелся балкон квартиры на пятом этаже, но впоследствии огонь перекинулся на кровлю здания. Общая площадь составила 650 квадратных метров. В настоящее время пожар еще не локализован. На месте происшествия работают 24 единиц техники и 82 человека личного состава Главного управления МЧС России.
Из-за происшествия для проезда транспортных средств перекрыт участок дороги по улице Луначарского. По данным 2 ГИС, образовалась огромная пробка — движение затруднено по улицам Ямской, Полевой, Флотской, Льва Толстого.