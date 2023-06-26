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Курбан-байрам на подходе: по Тюмени вторые сутки бегает потерявшийся баран

26 июня 2023, 04:42
Фото: Типичная Тюмень

По улицам Тюмени вторые сутки бегает потерявшийся баран

По тюменским улицам вторые сутки разгуливает потерявшийся баран. Накануне животное было замечено в районе улиц Широтной, Монтажников и Пермякова.
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Дети
Видео: Типична

В настоящее время, по словам очевидцев, барашек бегает в районе кольца Мельникайте — Широтная.

«Кто потерял барана? Бегает по дорогам Тюмени! Сейчас находится у торгового центра „Матрёшка“», — сообщили в социальных сетях тюменцы.

Горожане предположили, что животное могло выпасть из машины во время перевозки стада.

«Перед праздником видимо выпал из машины, когда везли стадо», — отметили горожане.
«Скоро праздник Курбан-байрам. Поэтому и сбежал — не хочет быть съеденным», — пошутили тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени заметили змею в районе детской площадки по улице Сосьвинская. К счастью, это оказался безобидный уж.

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