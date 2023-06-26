Курбан-байрам на подходе: по Тюмени вторые сутки бегает потерявшийся баран

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
В настоящее время, по словам очевидцев, барашек бегает в районе кольца Мельникайте — Широтная.
«Кто потерял барана? Бегает по дорогам Тюмени! Сейчас находится у торгового центра „Матрёшка“», — сообщили в социальных сетях тюменцы.
Горожане предположили, что животное могло выпасть из машины во время перевозки стада.
«Перед праздником видимо выпал из машины, когда везли стадо», — отметили горожане.
«Скоро праздник Курбан-байрам. Поэтому и сбежал — не хочет быть съеденным», — пошутили тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени заметили змею в районе детской площадки по улице Сосьвинская. К счастью, это оказался безобидный уж.