В Тюмени отменили закупку авто с панорамной крышей стоимостью почти 5 млн рублей

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
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Updated Сегодня, 04:05
«В соответствии внесения изменений в техническое задание, приказывают отменить проведение конкурентной закупки — запроса котировок в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на покупку автотранспортного средства», — указано в документах, опубликованных на портале Госзакупки.
Лот о закупке дорогостоящего транспортного средства с нерядовыми требованиями был размещен на сайте 21 июня. Аукцион планировали провести в срок до 28 июня. 23 июня, в пятницу, закупка была отменена.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти объявили о поиске компании, которая займется авиаперевозками VIP-персон. На эти цели выделено 40 миллионов рублей.