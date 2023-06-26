В Тюмени отменили закупку авто с панорамной крышей стоимостью почти 5 млн рублей

«В соответствии внесения изменений в техническое задание, приказывают отменить проведение конкурентной закупки — запроса котировок в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на покупку автотранспортного средства», — указано в документах, опубликованных на портале Госзакупки.