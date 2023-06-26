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В Тюмени отменили закупку авто с панорамной крышей стоимостью почти 5 млн рублей

26 июня 2023, 04:03
Фото: 1MI

В Тюмени отменили закупку элитного авто стоимостью почти 5 миллионов рублей

«Тюменский региональный телекоммуникационный центр» отменил закупку внедорожника за 4,8 миллионов рублей мощностью в 230 л. с., панорамной крышей и замшевым салоном.
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Тюмень

«В соответствии внесения изменений в техническое задание, приказывают отменить проведение конкурентной закупки — запроса котировок в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на покупку автотранспортного средства», — указано в документах, опубликованных на портале Госзакупки.

Лот о закупке дорогостоящего транспортного средства с нерядовыми требованиями был размещен на сайте 21 июня. Аукцион планировали провести в срок до 28 июня. 23 июня, в пятницу, закупка была отменена.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти объявили о поиске компании, которая займется авиаперевозками VIP-персон. На эти цели выделено 40 миллионов рублей.

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#Общество#Новости тюмени#Закупки#Автомобиль#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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