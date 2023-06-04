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Итоги недели: температурный рекорд, тоболяки были без воды 2 дня, разрешили купаться

4 июня 2023, 14:36
Фото: 1MI

Температурный рекорд зафиксирован в Тюмени: горожанам разрешили купаться в 6 водоемах

Температурный рекорд зафиксирован в Тюмени — такой жары не было с 1939 года. Между тем жителям Тобольска двое суток пришлось находиться без воды. Тюменцы же на выходных спасались от жары как могли — жителям областной столицы разрешили купаться в 6 водоемах.

Температурный рекорд зафиксирован в Тюмени

День 3 июня в текущем году стал самым жарким днем за всю историю существования областной столицы.

В последний раз температура воздуха + 32,5 градусов наблюдалась в Тюмени перед ВОВ, в 1939 году.

Синоптик и автор погоды Илья Винштейн обещает, что жара в нашем городе будет держаться до 7 июня. Судя по данным сервиса «Яндекс. Погода», со среды в дневные часы похолодает до + 19 градусов и ожидается сильный дождь.

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Жители тобольского села остались без воды на двое суток

Жителям села Абалак пришлось находиться без воды в течение двух суток из-за аварии на электросетях.

Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин заявил, что неполадки 4 июня были устранены. Тюменские власти работают над вопросом подключения к центральному водоснабжению.

Однако местные жители накануне были крайне недовольны такой работой и собирались устроить несанкционированный митинг, а также пожаловаться президенту РФ.

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Тюменские власти разрешили жителям города купаться в 6 водоемах

Накануне в список водоемов, которые признаны безопасными для купания, добавили пруд Лесной, озеро Андреевское, Арсеньевское и Полушинское. До этого тюменцам разрешили купаться на территории «Верхнего бора» и санатория «Сибирь». В выходные пляж на базе отдыха «Верхний бор» был переполнен.

А вот озеро «Липовое», популярное у тюменцев, пока не попало в список водоёмов, где разрешено купание.

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#Елена Чебоксарова#Жара#Лето#Вода#Купание#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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