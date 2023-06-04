Итоги недели: температурный рекорд, тоболяки были без воды 2 дня, разрешили купаться

Температурный рекорд зафиксирован в Тюмени: горожанам разрешили купаться в 6 водоемах

Температурный рекорд зафиксирован в Тюмени — такой жары не было с 1939 года. Между тем жителям Тобольска двое суток пришлось находиться без воды. Тюменцы же на выходных спасались от жары как могли — жителям областной столицы разрешили купаться в 6 водоемах.