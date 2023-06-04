Итоги недели: температурный рекорд, тоболяки были без воды 2 дня, разрешили купаться

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
День 3 июня в текущем году стал самым жарким днем за всю историю существования областной столицы.
В последний раз температура воздуха + 32,5 градусов наблюдалась в Тюмени перед ВОВ, в 1939 году.
Синоптик и автор погоды Илья Винштейн обещает, что жара в нашем городе будет держаться до 7 июня. Судя по данным сервиса «Яндекс. Погода», со среды в дневные часы похолодает до + 19 градусов и ожидается сильный дождь.
Жителям села Абалак пришлось находиться без воды в течение двух суток из-за аварии на электросетях.
Глава Тобольского района Леонид Митрюшкин заявил, что неполадки 4 июня были устранены. Тюменские власти работают над вопросом подключения к центральному водоснабжению.
Однако местные жители накануне были крайне недовольны такой работой и собирались устроить несанкционированный митинг, а также пожаловаться президенту РФ.
Накануне в список водоемов, которые признаны безопасными для купания, добавили пруд Лесной, озеро Андреевское, Арсеньевское и Полушинское. До этого тюменцам разрешили купаться на территории «Верхнего бора» и санатория «Сибирь». В выходные пляж на базе отдыха «Верхний бор» был переполнен.
А вот озеро «Липовое», популярное у тюменцев, пока не попало в список водоёмов, где разрешено купание.