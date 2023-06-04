«Будут пить воду из реки»: жителей Абалака оставили без воды на несколько дней

Проблемы с водоснабжением в селе Абалак возникают уже не в первый раз. В минувшем году в питьевой воде было обнаружено превышение уровня «железа». Тобольская межрайонная прокуратура обязала администрацию муниципалитета по решению суда обеспечить селян чистой водой.