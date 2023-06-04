nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Изображение материала

«Будут пить воду из реки»: жителей Абалака оставили без воды на несколько дней

4 июня 2023, 06:30

Жители Абалака готовят видеобращение к президенту Путину из-за проблем с водой

Жители тобольского села Абалак вторые сутки сидят без воды. Причина — ремонтные работы на сетях.
Сюжет
Тюмень

Подвоз воды населению села не осуществляется. Между тем, накануне столбики термометров показывали в тени +40 и выше, сегодня ожидается +33…+34.

«Люди опустошают полки с водой в магазинах. Некоторым реально нечего пить и нечем напоить детей. Только из реки, если», — передает тг-канал Типичный Тобольск.

Сообщается, что сегодня жители села намерены провести несанкционированную акцию протеста — провести митинг на котором будет записано видео обращение к президенту Путину. По информации активистов, работы на водосетях не ведутся, а власти района им просто врут.

Проблемы с водоснабжением в селе Абалак возникают уже не в первый раз. В минувшем году в питьевой воде было обнаружено превышение уровня «железа». Тобольская межрайонная прокуратура обязала администрацию муниципалитета по решению суда обеспечить селян чистой водой.

Читайте также:
Жители деревень Тобольского района пьют некачественную воду
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Вода#Ремонт#Отключение воды#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Из-за аномальной жары будут пробки на дорогах
Вчера, 05:29
70-летняя тюменка стала преступницей. Она перевозила наркотики в рыбе
Вчера, 03:41
«Он был веселым пареньком»: 38-летний тоболяк погиб в зоне СВО
Вчера, 13:57
Житель Тюмени упал с 16 этажа и остался жив
Вчера, 08:19
Температура +40 в тени: как тюменцы спасаются от жары?
Вчера, 12:31
Самосвал провалился в яму после ремонта дороги в Тюмени
Вчера, 15:38