«Будут пить воду из реки»: жителей Абалака оставили без воды на несколько дней

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Подвоз воды населению села не осуществляется. Между тем, накануне столбики термометров показывали в тени +40 и выше, сегодня ожидается +33…+34.
«Люди опустошают полки с водой в магазинах. Некоторым реально нечего пить и нечем напоить детей. Только из реки, если», — передает тг-канал Типичный Тобольск.
Сообщается, что сегодня жители села намерены провести несанкционированную акцию протеста — провести митинг на котором будет записано видео обращение к президенту Путину. По информации активистов, работы на водосетях не ведутся, а власти района им просто врут.
Проблемы с водоснабжением в селе Абалак возникают уже не в первый раз. В минувшем году в питьевой воде было обнаружено превышение уровня «железа». Тобольская межрайонная прокуратура обязала администрацию муниципалитета по решению суда обеспечить селян чистой водой.