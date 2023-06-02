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Жителям Тюмени разрешили купаться только в шести водоемах. Список

2 июня 2023, 06:25
Фото: 1MI

Тюменцам разрешили купаться в 6 водоемах

В списке тюменских водоемов, признанных безопасными для купания, пополнение. Жителям региона разрешили плавать еще в четырех водоемах.
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Тюмень

положительные заключения Роспотребнадзора получили акватория пруда Лесной, акватория озера Андреевское на 21-м километре Ялуторовского тракта, акватория озера Арсеньевское (АНО ОДООЦ «Ребячья республика») и акватория озера Полушинское (филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская Ребячка»).

Ранее санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и нормам получили акватория озера Верхнее Кривое на базе отдыха «Верхний бор» и водоем, расположенный на территории оздоровительного центра «Сибирь».

Популярные у тюменцев озеро Липовое и водоем, расположенный на территории базы отдыха «Кулига Парк» пока в число разрешенных для купания мест не попали. В «Кулига Парк» сообщили, что у водоема разрешено только загорать. Также открыт прокат SUP-бордов и лодок. Открытие купального сезона состоится позже. Аналогичная ситуация и в пляжном клубе «Липовое».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени знойная погода продержится до конца этой недели. Жара начнет спадать только во вторник, 6 июня. В этот день максимальная температура воздуха составит +23…+26.

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#Общество#Новости тюмени#Лето#Водоемы#Роспотребнадзор#Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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