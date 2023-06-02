Жителям Тюмени разрешили купаться только в шести водоемах. Список

Популярные у тюменцев озеро Липовое и водоем, расположенный на территории базы отдыха «Кулига Парк» пока в число разрешенных для купания мест не попали. В «Кулига Парк» сообщили, что у водоема разрешено только загорать. Также открыт прокат SUP-бордов и лодок. Открытие купального сезона состоится позже. Аналогичная ситуация и в пляжном клубе «Липовое».