В Тюмени зафиксирован новый температурный рекорд. Такого не было больше 80 лет

Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам метеорологов, прохлада придет на тюменскую землю в среду, 7 июня. В этот день термометры покажут +18…+22. Сегодня вечером в Тюмени возможны осадки в виднее кратковременного дождя.