В Тюмени зафиксирован новый температурный рекорд. Такого не было больше 80 лет

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Ранее максимум 3 июня, температура воздуха +32,5, был зарегистрирован в 1939 году. Также накануне был обновлен абсолютный максимум июня — ранее самым жарким днем июня считали 30 июня 2021 года. Тогда термометры показали +36,4. Накануне в Тюмени термометры превысили отметку +38.
По словам синоптика и автора проекта «Погодa 45» Ильи Винштейна, жаркая погода сохранится на юге Тюменской области до среды, 7 июня. Ночью термометры будут показывать около +20, днем до +28…+34, пишет 72.ру.
Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам метеорологов, прохлада придет на тюменскую землю в среду, 7 июня. В этот день термометры покажут +18…+22. Сегодня вечером в Тюмени возможны осадки в виднее кратковременного дождя.