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В Тюмени зафиксирован новый температурный рекорд. Такого не было больше 80 лет

4 июня 2023, 07:26
Фото: 1MI

В Тюмени зафиксирован новый температурный рекорд

В Тюмени накануне были побиты несколько температурных рекордов. День 3 июня 2023 года стал самым жарким днем июня в городе за всю историю наблюдения.
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Тюмень

Ранее максимум 3 июня, температура воздуха +32,5, был зарегистрирован в 1939 году. Также накануне был обновлен абсолютный максимум июня — ранее самым жарким днем июня считали 30 июня 2021 года. Тогда термометры показали +36,4. Накануне в Тюмени термометры превысили отметку +38.

По словам синоптика и автора проекта «Погодa 45» Ильи Винштейна, жаркая погода сохранится на юге Тюменской области до среды, 7 июня. Ночью термометры будут показывать около +20, днем до +28…+34, пишет 72.ру.

Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам метеорологов, прохлада придет на тюменскую землю в среду, 7 июня. В этот день термометры покажут +18…+22. Сегодня вечером в Тюмени возможны осадки в виднее кратковременного дождя.

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