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Александр Моор поздравил тюменцев с Днем семьи

15 мая 2023, 03:57
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области поздравил земляков с международным днем семьи

Губернатор Тюменской области поздравил земляков с международным днем семьи

По данным правительства Тюменской области, сейчас в регионе проживают более 32 тысяч 500 многодетных семей.
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Тюмень

Губернатор Александр Моор подчеркнул, помимо федеральных программ в Тюменской области также реализуются 15 региональных, цель которых — поддержка семей с детьми.

«Для тюменцев семья остается одним из важных приоритетов, главной жизненной ценностью. В Тюменской области постоянно растет количество семей с детьми, в том числе многодетных. Дорогие земляки, пусть в вашей жизни будет как можно больше счастливых мгновений. Здоровья вам, вашим близким, любви и взаимопонимания», — отметил Александр Моор.
Губернатор Тюменской области поздравил земляков с международным днем семьиГубернатор Тюменской области поздравил земляков с международным днем семьи
Губернатор Тюменской области поздравил земляков с международным днем семьи
Фото: 1MI

Так, в рамках поддержки семей региона только на единовременное пособие на рождение ребенка было выделено более 115 миллионов рублей. Получить средства с начала 2023 года смогли уже 4500 семей.

Также в Тюменской области действуют меры поддержки для семей мобилизованных. Дети мужчин, направленных в зону СВО без очереди могут попасть в садик, также им предоставлен ряд льгот.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области планируют выдавать бесплатные туристические путевки детям из семей мобилизованных военнослужащих.

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