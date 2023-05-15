Александр Моор поздравил тюменцев с Днем семьи

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Updated Сегодня, 03:59
Губернатор Александр Моор подчеркнул, помимо федеральных программ в Тюменской области также реализуются 15 региональных, цель которых — поддержка семей с детьми.
«Для тюменцев семья остается одним из важных приоритетов, главной жизненной ценностью. В Тюменской области постоянно растет количество семей с детьми, в том числе многодетных. Дорогие земляки, пусть в вашей жизни будет как можно больше счастливых мгновений. Здоровья вам, вашим близким, любви и взаимопонимания», — отметил Александр Моор.
Так, в рамках поддержки семей региона только на единовременное пособие на рождение ребенка было выделено более 115 миллионов рублей. Получить средства с начала 2023 года смогли уже 4500 семей.
Также в Тюменской области действуют меры поддержки для семей мобилизованных. Дети мужчин, направленных в зону СВО без очереди могут попасть в садик, также им предоставлен ряд льгот.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюменской области планируют выдавать бесплатные туристические путевки детям из семей мобилизованных военнослужащих.