В Тюменской области детям военнослужащих будут выдавать бесплатные турпутевки

В Тюменской области детям мобилизованных будут выдавать бесплатные турпутевки

В Тюменской области планируют выдавать бесплатные туристические путевки детям из семей мобилизованных военнослужащих. Об этом сообщил на IV Всероссийском форуме национального единства в Ханты-Мансийске губернатор Тюменской области Александр Моор.

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