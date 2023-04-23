В Тюменской области детям военнослужащих будут выдавать бесплатные турпутевки

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Глава региона предложил регионам России присоединиться к данному туристическом проекту, подчеркнув важность данной программы.
«Предложил организовать туристические поездки по территориям Уральского федерального округа для детей из семей военнослужащих. Дать им возможность отдохнуть и познакомиться с историей и культурой соседей. А главное, укрепить чувство национальной идентичности, увидеть, как в мире и согласии в наших регионах живут представители разных народов, вероисповеданий, подружиться со сверстниками», — сообщил на форуме Александр Моор.
Ранее «Наш Город» писал, что семьям участников специальной военной операции в Тюменской области предоставили новую льготу в виде субсидии на газификацию. Размер выплаты составляет 130тысяч рублей.