Многодетные тюменцы возмущены отсутствием льгот на платную парковку

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Женщина работает в центре областной столицы и не может себе позволить платить 30 рублей в час за парковку. Подобные траты серьезно бьют по семейному бюджету.
Руководитель городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Денис Квитко отметил, что собственники платной зоны парковки могут сами устанавливать дополнительные категории получателей услуг. Льготы могут быть представлены постоянно проживающим в городе, отмечает РБК-Тюмень.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени не хотят платить по 5 тысяч рублей за абонемент на платную парковку.