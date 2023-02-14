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Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Многодетные тюменцы возмущены отсутствием льгот на платную парковку

14 февраля 2023, 10:35
Фото: 1MI

Многодетные родители возмущены отказом в бесплатной парковке в центре Тюмени

Многодетные тюменцы возмущены отсутствием льгот на платную парковку. Приезжим в Тюмени подобные льготы не положены, об этом сообщает Дарья Федотова (мама четырех детей).

Женщина работает в центре областной столицы и не может себе позволить платить 30 рублей в час за парковку. Подобные траты серьезно бьют по семейному бюджету.

Руководитель городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Денис Квитко отметил, что собственники платной зоны парковки могут сами устанавливать дополнительные категории получателей услуг. Льготы могут быть представлены постоянно проживающим в городе, отмечает РБК-Тюмень.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Тюмени не хотят платить по 5 тысяч рублей за абонемент на платную парковку.

 

Жители Тюмени не хотят платить по 5 тысяч рублей за абонемент на платную парковку
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Дороги#Деньги#Экономика#Александр Мязин
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