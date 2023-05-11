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Тюменские депутаты не поддержали законопроект о льготах для семей участников СВО

11 мая 2023, 12:06
Фото: 1MI

В Тюмени депутаты не поддержали законопроект о новых льготах для семей участников СВО

Сегодня в Тюменской облдуме фракция «ЕР» не поддержала законопроект ЛДПР о расширении социальных льгот для семей участников СВО, сообщается в тг-канале «ЛДПР – Тюмень, Югра, Ямал».

Фракция ЛДПР предложила дать льготу семьям военнослужащих, которые принимают участие в СВО при оплате коммунальных платежей в размере 50% от установленных тарифов. Фракция «ЕР» эту инициативу отклонила. При этом депутаты и чиновники согласились с тем, что семьи участников СВО сегодня нуждаются в дополнительной поддержке.

«По мнению коллег, к нашему предложению есть ряд юридических и технических замечаний, которые необходимо устранять. Наша же фракция предлагала принять законопроект в первом чтении и устранять все возникшие замечания в рабочем порядке», - сообщил представитель партии ЛДПР в Тюменской области Глеб Трубин.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Военные#Льготы
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