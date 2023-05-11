Тюменские депутаты не поддержали законопроект о льготах для семей участников СВО

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Фракция ЛДПР предложила дать льготу семьям военнослужащих, которые принимают участие в СВО при оплате коммунальных платежей в размере 50% от установленных тарифов. Фракция «ЕР» эту инициативу отклонила. При этом депутаты и чиновники согласились с тем, что семьи участников СВО сегодня нуждаются в дополнительной поддержке.
«По мнению коллег, к нашему предложению есть ряд юридических и технических замечаний, которые необходимо устранять. Наша же фракция предлагала принять законопроект в первом чтении и устранять все возникшие замечания в рабочем порядке», - сообщил представитель партии ЛДПР в Тюменской области Глеб Трубин.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменскую бабушку из Успенки, вставшую с иконой перед лесным пожаром, предложили наградить.