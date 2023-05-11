Тюменские депутаты не поддержали законопроект о льготах для семей участников СВО

Фракция ЛДПР предложила дать льготу семьям военнослужащих, которые принимают участие в СВО при оплате коммунальных платежей в размере 50% от установленных тарифов. Фракция «ЕР» эту инициативу отклонила. При этом депутаты и чиновники согласились с тем, что семьи участников СВО сегодня нуждаются в дополнительной поддержке.