В производство пропилена в Тобольске вложат около $3 млрд

Александр Моор добавил, что несмотря на все вызовы и сложности 2022 года и пандемийного период, экономика Тюменской области показывает устойчивый рост. За последние пять лет индекс обрабатывающих производств достиг 174%. Рост инвестиций в 2022 году составил 40%.