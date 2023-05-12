В производство пропилена в Тобольске вложат около $3 млрд

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Компания „Сибур“ продолжает развивать потенциал тобольской нефтехимической площадки. В рамках соглашения с Минэнерго они приступили к реализации нового проекта по производству полипропилена из пропилена дегидрированием пропана. Объём инвестиций — примерно 2,5-3 миллиарда долларов. Выход на промышленное производство — 2027 год. Они планировали год назад начать этот проект, но в силу объективных обстоятельств потребовалось время для того, чтобы заменить оборудование недружественных стран на российские аналоги и на оборудование из наших стран-партнёров», — сообщил губернатор.
Александр Моор добавил, что несмотря на все вызовы и сложности 2022 года и пандемийного период, экономика Тюменской области показывает устойчивый рост. За последние пять лет индекс обрабатывающих производств достиг 174%. Рост инвестиций в 2022 году составил 40%.
Ранее «Наш Город» писал, что тобольский аэропорт Ремезов, построенный за счет поддержки компании «Сибур» получил статус международного. Открытие воздушной гавани состоялось два года назад — в сентябре 2021 года.