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В производство пропилена в Тобольске вложат около $3 млрд

12 мая 2023, 06:43

«Сибур» вложит в новое производство пропилена в Тобольске около $3 млрд

Порядка трех миллиардов долларов инвестиций будет вложено в реализацию нового комплекса производства пропилена, который компания «Сибур» планирует построить на площадке «Запсибнефтехима» в Тобольске.
Сюжет
Тюмень

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Компания „Сибур“ продолжает развивать потенциал тобольской нефтехимической площадки. В рамках соглашения с Минэнерго они приступили к реализации нового проекта по производству полипропилена из пропилена дегидрированием пропана. Объём инвестиций — примерно 2,5-3 миллиарда долларов. Выход на промышленное производство — 2027 год. Они планировали год назад начать этот проект, но в силу объективных обстоятельств потребовалось время для того, чтобы заменить оборудование недружественных стран на российские аналоги и на оборудование из наших стран-партнёров», — сообщил губернатор.

Александр Моор добавил, что несмотря на все вызовы и сложности 2022 года и пандемийного период, экономика Тюменской области показывает устойчивый рост. За последние пять лет индекс обрабатывающих производств достиг 174%. Рост инвестиций в 2022 году составил 40%.

Ранее «Наш Город» писал, что тобольский аэропорт Ремезов, построенный за счет поддержки компании «Сибур» получил статус международного. Открытие воздушной гавани состоялось два года назад — в сентябре 2021 года.

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