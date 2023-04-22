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«СИБУР» построит в Тобольске новое производство полипропилена

22 апреля 2023, 08:27
Фото: 1MI

«СИБУР» построит на «Запсибнефтехиме» новое производство полипропилена

Новый комплекс по производству полипропилена планируют построить в Тобольске на площадке «Запсибнефтехима». С 28 апреля по 28 мая состоится общественное обсуждение проекта нового производства.
Сюжет
Тюмень

18 мая пройдут общественные слушания, сказано в документах опубликованных на сайте администрации Тобольска.

Проект по производству пропилена посредством дегидрирования пропана и переработки пропилена в полипропилен планируют реализовывать в рамках соглашения между компанией и Минэнерго о модернизации действующих и создании новых мощностей.

Ранее «Наш Город» писал, что председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон занял пятое место в списке богатейших людей России. По данным Forbes, в 2023 году его благосостояние увеличилось на 7,6 миллиарда долларов — до 20,6 миллиардов.

 

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Производство#Завод#СИБУР#Тюмень#Тюменская область#Тобольск
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