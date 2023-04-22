«СИБУР» построит в Тобольске новое производство полипропилена

Ранее «Наш Город» писал, что председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон занял пятое место в списке богатейших людей России. По данным Forbes, в 2023 году его благосостояние увеличилось на 7,6 миллиарда долларов — до 20,6 миллиардов.