Глава «Сибура» за год разбогател на 7,6 миллиарда долларов

По данным рейтинга он занял четвертое место. Его благосостояние оценивается в 20,6 миллиарда долларов. За год оно увеличилось на 7,6 миллиарда долларов — в 2022 году его благосостояние оценивалось в 14 миллиардов долларов, в 2021 — 24,9 миллиарда.