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Глава «Сибура» за год разбогател на 7,6 миллиарда долларов

21 апреля 2023, 03:33
Фото: forbes.com

Глава тобольского завода за год стал богаче на 7,6 миллиарда долларов

Председатель правления российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон попал в топ-5 богатейших людей России. Таковы данные Forbes.
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Тюмень

По данным рейтинга он занял четвертое место. Его благосостояние оценивается в 20,6 миллиарда долларов. За год оно увеличилось на 7,6 миллиарда долларов — в 2022 году его благосостояние оценивалось в 14 миллиардов долларов, в 2021 — 24,9 миллиарда.

Бизнес-партнер по «Сибуру», Геннадий Тимченко, занял седьмую строчку в списке Forbes. В 2023 году его благосостояние составило 18,5 миллиарда долларов. В 2022 году оно оценивалось в 11,3 миллиарда долларов, в 2021 — в 22 миллиарда.

Ранее «Наш Город» писал, что в топ-100 самых влиятельных людей Тюменской области вошли губернатор региона Александр Моор, глава прокуратура Тюменской области Владислав Московских, руководитель УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Список Форбс#СИБУР#Благосостояние#Тюмень#Тобольск#Тюменская область
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