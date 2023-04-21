Глава «Сибура» за год разбогател на 7,6 миллиарда долларов

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
По данным рейтинга он занял четвертое место. Его благосостояние оценивается в 20,6 миллиарда долларов. За год оно увеличилось на 7,6 миллиарда долларов — в 2022 году его благосостояние оценивалось в 14 миллиардов долларов, в 2021 — 24,9 миллиарда.
Бизнес-партнер по «Сибуру», Геннадий Тимченко, занял седьмую строчку в списке Forbes. В 2023 году его благосостояние составило 18,5 миллиарда долларов. В 2022 году оно оценивалось в 11,3 миллиарда долларов, в 2021 — в 22 миллиарда.
Ранее «Наш Город» писал, что в топ-100 самых влиятельных людей Тюменской области вошли губернатор региона Александр Моор, глава прокуратура Тюменской области Владислав Московских, руководитель УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец.