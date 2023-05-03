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Из Тобольска начнут летать самолеты в Турцию

3 мая 2023, 05:48
Фото: 1MI

Из Тобольска запустят прямые рейсы в Турцию

Из тобольского аэропорта «Ремезов» начнут летать самолеты в Турцию. Об этом сообщил первый замминистра транспорта РФ Андрей Костюк в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.
Сюжет
Тюмень

По его словам, «Ремезов» вошел в число аэропортов страны, из которых будут выполняться полеты в Турцию.

«Отмечаем существенный интерес граждан к турецкому направлению — количество рейсов увеличится по сравнению с прошлым летом на 50 процентов, по 62 маршрутам запланировано более 720 рейсов в неделю. Также подтвердили поступившие заявки турецкие перевозчики на полеты между Россией и Турцией. На сегодняшний день по 37 маршрутам запланировано 630 рейсов в неделю», — сообщил Костюк в ходе совещания.

Ранее «Наш Город» писал, что аэропорт Тобольска «Ремезов» получил статус международного в феврале 2023 года. Открытие аэропорта в Тобольске состоялось в сентябре 2021 года. Строительство воздушных ворот велось за счет средств областного бюджета и инвестиций компании «СИБУР».

Протяженность взлетно-посадочной полосы «Ремезова» составляет 2,4 километра, аэропорт способен принимать воздушные суда — Boeing-737, Airbus-319/320, ТУ-204/214, Sukhoi Super Jet-100, вертолеты.

Сегодня из Тобольска самолеты летают в Москву, Татарстан, Новосибирск и Казань.

Ранее «Наш Город» писал, что из тюменского аэропорта Рощино начали ежедневно летать самолеты в Турцию. Также в этом году планируют запустить дополнительные рейсы в Ташкент.

 

 

#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Аэропорты#Аэропорт Рощино#Самолеты#Тюмень#Тобольск#Тюменская область#Турция#Валентина Бурнашева
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