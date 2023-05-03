Из Тобольска начнут летать самолеты в Турцию

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
По его словам, «Ремезов» вошел в число аэропортов страны, из которых будут выполняться полеты в Турцию.
«Отмечаем существенный интерес граждан к турецкому направлению — количество рейсов увеличится по сравнению с прошлым летом на 50 процентов, по 62 маршрутам запланировано более 720 рейсов в неделю. Также подтвердили поступившие заявки турецкие перевозчики на полеты между Россией и Турцией. На сегодняшний день по 37 маршрутам запланировано 630 рейсов в неделю», — сообщил Костюк в ходе совещания.
Ранее «Наш Город» писал, что аэропорт Тобольска «Ремезов» получил статус международного в феврале 2023 года. Открытие аэропорта в Тобольске состоялось в сентябре 2021 года. Строительство воздушных ворот велось за счет средств областного бюджета и инвестиций компании «СИБУР».
Протяженность взлетно-посадочной полосы «Ремезова» составляет 2,4 километра, аэропорт способен принимать воздушные суда — Boeing-737, Airbus-319/320, ТУ-204/214, Sukhoi Super Jet-100, вертолеты.
Сегодня из Тобольска самолеты летают в Москву, Татарстан, Новосибирск и Казань.
Ранее «Наш Город» писал, что из тюменского аэропорта Рощино начали ежедневно летать самолеты в Турцию. Также в этом году планируют запустить дополнительные рейсы в Ташкент.