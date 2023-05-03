Из Тобольска начнут летать самолеты в Турцию

Ранее «Наш Город» писал, что аэропорт Тобольска «Ремезов» получил статус международного в феврале 2023 года. Открытие аэропорта в Тобольске состоялось в сентябре 2021 года. Строительство воздушных ворот велось за счет средств областного бюджета и инвестиций компании «СИБУР».