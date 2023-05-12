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Реновация на Дамбовской в Тюмени, 20 лет за убийство дочери, стало меньше пожаров

12 мая 2023, 19:46
Фото: 1MI

20 лет за убийство дочери, стало меньше пожаров, реновация на Дамбовской в Тюмени

Программа КРТ будет реализована на улицах Елизарова — Холодильная — Харьковская. Об этом сообщает администрация Тюмени.

В центре Тюмени ради реновации снесут 11 жилых домов на Дамбовской и Елизарова.  

В документации указано, что под снос на участке площадью 5,5 гектаров попадут 10 многоквартирных домов на улицах Елизарова и Холодильная. Одно строение не является аварийным. Более того будут снесены 10 гаражей.

Здесь появятся новые ЖК (многоэтажные и среднеэтажные, школы, детсады, медицинские учреждения, площадки для занятия спортом. Общий объем строительства составит более 25,3 тысячи квадратных метров.

Тюменец получил 20 лет тюрьмы за убийство трехмесячной дочери.

42-летнего мужчину осудили за убийство 3-месячной дочери. Решение вынесено 12 мая в Тюменском областном суде. Вячеслав Фисенко приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. 21 октября 2022 года Фисенко жестоко избил свою сожительницу и их трехмесячную дочь. Девочка скончалась в отделении реанимации.

«В рамках расследования уголовного дела следователем были проведены проверки показаний на месте, проведена очная ставка, допрошен ряд лиц, назначено и проведено 9 экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и судебно-психиатрическая», — сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Столь большой срок заключения возмутил Фисенко. Еще в ходе прений, когда прокурор запрашивала для него наказание в виде лишения свободы на 24 года. Сегодня на оглашении приговора он еще грубее вел себя с журналистами, на вопрос о своем наказании он выругался: «Я тебя сейчас е**ну, понял, урод. Уберите их всех отсюда».

Активность пожаров в Тюменской области резко снизилась.

12 мая в Тюменской области резко снизилось количество пожаров. Вчера общее число термоточек было 1668, теперь 208. Между тем в регионе ещё отмечаются большие пожары (их около 10), большинство из них находятся в юго-восточной части области. Сейчас в регионе сохраняется сухая и солнечная погода. Влажность воздуха не превышает 40%, осадков пока не ожидается.

Небольшие дожди возможны в Тюменской области только в конце следующей недели. В Тюмени потеплеет до + 18 +20 градусов.

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