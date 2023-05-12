Реновация на Дамбовской в Тюмени, 20 лет за убийство дочери, стало меньше пожаров

Столь большой срок заключения возмутил Фисенко. Еще в ходе прений, когда прокурор запрашивала для него наказание в виде лишения свободы на 24 года. Сегодня на оглашении приговора он еще грубее вел себя с журналистами, на вопрос о своем наказании он выругался: «Я тебя сейчас е**ну, понял, урод. Уберите их всех отсюда».