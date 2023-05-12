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В центре Тюмени снесут многоквартирные дома и гаражи из-за реализации программы КРТ

12 мая 2023, 09:39

В центре Тюмени снесут 10 многоквартирных домов в рамках реновации

В Тюмени в рамках реализации программы комплексного развития территорий снесут одиннадцать домов в границе улиц Елизарова — Холодильная — Харьковская. Соответствующий документ опубликован на портале администрации города.
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Тюмень

В документации указано, что под снос на участке площадью 5,5 гектаров попадут 10 многоквартирных домов на улицах Елизарова и Холодильная, один из которых не признан аварийным, и один объект индивидуального жилищного строительства. Также будут снесены более десятка гаражей.

В перспективе на данном земельном участке построят многоэтажные и среднеэтажные дома, школы, детсады, медицинские учреждения, площадки для занятия спортом. Общий объем строительства составит более 25,3 тысячи квадратных метров.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начались работы по проектированию нового моста через реку Туру. Он соединит заречную часть областной столицы с микрорайоном ДОК.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#КРТ#Реновация#Снос домов#Гаражи#Тюмень#Строительство#Тюменская область
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