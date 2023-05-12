В центре Тюмени снесут многоквартирные дома и гаражи из-за реализации программы КРТ

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В документации указано, что под снос на участке площадью 5,5 гектаров попадут 10 многоквартирных домов на улицах Елизарова и Холодильная, один из которых не признан аварийным, и один объект индивидуального жилищного строительства. Также будут снесены более десятка гаражей.
В перспективе на данном земельном участке построят многоэтажные и среднеэтажные дома, школы, детсады, медицинские учреждения, площадки для занятия спортом. Общий объем строительства составит более 25,3 тысячи квадратных метров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начались работы по проектированию нового моста через реку Туру. Он соединит заречную часть областной столицы с микрорайоном ДОК.