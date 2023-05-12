В центре Тюмени снесут многоквартирные дома и гаражи из-за реализации программы КРТ

В документации указано, что под снос на участке площадью 5,5 гектаров попадут 10 многоквартирных домов на улицах Елизарова и Холодильная, один из которых не признан аварийным, и один объект индивидуального жилищного строительства. Также будут снесены более десятка гаражей.