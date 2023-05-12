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За сутки активность пожаров в Тюменской области резко снизилась. Скрин

12 мая 2023, 10:26
Фото: МЧС

В Тюменской области за сутки резко снизилось число пожаров

По данным сервиса СКАНЭКС, на 12 мая в Тюменской области резко снизилось количество пожаров. Ещё вчера общее число термоточек было 1668, теперь 208.

На данный момент в регионе отмечаются 10 больших пожаров, но большинство из них находятся в юго-восточной части региона. Между тем в регионе сохраняется сухая и солнечная погода. Влажность воздуха не превышает 40%, осадков пока не ожидается.

На следующей неделе потеплеет до + 18 +20 градусов, возможны небольшие дожди.

Ранее «Наш город» сообщал, что в субботу тюменцев ожидает небольшое усиление ветра, порывы составят 10 метров в секунду.

 

Сегодня в Тюменской области потушили три лесных пожара
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#Александр Мязин#Пожар#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Безопасность на дорогах#Погода в Тюмени
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