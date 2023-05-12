За сутки активность пожаров в Тюменской области резко снизилась. Скрин

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
На данный момент в регионе отмечаются 10 больших пожаров, но большинство из них находятся в юго-восточной части региона. Между тем в регионе сохраняется сухая и солнечная погода. Влажность воздуха не превышает 40%, осадков пока не ожидается.
На следующей неделе потеплеет до + 18 +20 градусов, возможны небольшие дожди.
Ранее «Наш город» сообщал, что в субботу тюменцев ожидает небольшое усиление ветра, порывы составят 10 метров в секунду.