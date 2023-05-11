Кто виноват в лесных пожарах на территории региона?

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Мы провели опрос, в котором участвовало около 3 тысяч человек. Он показал, что 51% читателей убеждены в том, что причина жутких пожаров в лесах — «диверсанты». Причин таких суждений несколько.
Первая — механизм защиты, издавна сформированный в человеке. Когда ситуация бьет по больному, человек реагирует на эту боль агрессией — это естественный процесс.
«Агрессия — это огромная энергия и ее стоило бы направлять в полезное русло, например, в хобби. Но проще на виноватого, потому что переключаться на другой вид деятельности и как-то сублимировать — это более сложный путь. К тому же это все подтверждено многолетними установками и привычками. Да и неприятная ситуация, как правило, пугает. От повторения хочется защититься. Для этого нужно понять, что привело к возникновению проблемы и больше таких событий не допускать», — считает психолог Анастасия Колесникова.
Вторая — распространение фейков. В интернете гуляет множество видео из лесов, где якобы, обнаруживаются костровища. Учитывая необходимость найти виноватого, два пазла в голове легко складываются и кажется, что картина прояснилась. Однако, доверяя товарищу, которое переслал это видео, люди забывают проверять информацию.
Некоторые из фотографий и видеороликов сняты год-два назад, а потому не имеют никакого отношения к нынешним пожарам. Самый популярный видеоролик, на котором ребята на мотоциклах показывают сваленные в дереву сухие ветки, снят в мая 2021 года. Достаточно открыть метаданные файла, чтобы в этом удостовериться.
Но есть и актуальные материалы, на которых также показывают небольшие кучки из веток. Однако и это не сигнализирует о работе диверсантов.
«Такие „костровища“ в лесах были всегда. Просто раньше на них не обращали внимания. Их оставляют грибники, охотники и деревенские ребята, которые тайком крадутся, чтобы напилить себе дров. По конструкциям видно, что они сложены не для того, чтобы организовать масштабный пожар. Это во многих случаях — валежник, собранных жителями соседних сел и деревень. Жителям дешево и удобно заготавливать для отопления именно его. Но по закону его собирать запрещено, поэтому кучки оставляют в лесу тайком и потом забирают по необходимости. Это вам любой человек, выросший в деревне и знакомый с лесом, скажет», — объясняет охотник Николай Белоусов.
А потому кучки веток и фигурируют в ролике, снятом в 2021 году. Но всеобщее беспокойство, подкрепленное недостаточным количеством официальной информации, не позволяет рассматривать иные варианты и причины возникновения пожаров.
Многие даже не знают о том, что и пожарные могут поджигать территории в лесах. Только это плановое мероприятие — встречный пал.
В книге Воробьева Ю. Л. сказано, «встречный пал (отжиг) — это наиболее эффективный способ, применяемый при тушении верховых, а также низовых лесных пожаров высокой и средней интенсивности, который заключается в выжигании напочвенных горючих веществ и материалов перед кромкой лесного пожара».
Он позволяет быстро останавливать распространение указанных пожаров небольшими по численности силами. Так сотрудники тюменской лесоохраны проводят «встречный пал», чтобы отрезать огонь и предотвратить его распространение.
Но местные жители, приняв их за диверсантов, пытаются злостно их наказать, полагая, что действуют во благо, но совершая жуткую глупость.
Уже известен один печальный случай, когда тюменцы привязали человека к дереву, приняв его за «диверсанта», поджигающего лес. Комментарии к публикациям на эту тему — пугающие. Лишь незначительное число людей усомнилось в виновности мужчины, большинство кричало о необходимости жестокого наказания, связанного с телесными. истязаниями.
«В соцсетях можно увидеть информацию от добровольцев, которые ловят поджигателей. Мужчина на фото якобы виновен в возникновении природного пожара в Тюменском районе. На самом деле — это пеший путешественник», — объяснили тюменцам в правительстве региона.
Тюменцев попросили не заниматься самоуправством, а оставить это сотрудникам полиции. Однако и это не могло утихомирить волну гнева и поисков «диверсантов». Если пожары не утихнут, то под угрозой народного суда может оказаться любой человек, оказавшийся в лесу. И кто знает, как люди решат наказать «виновника всех бед».
Когда вина за многогектарные пожары и их последствия возлагается на мнимых «диверсантов», остальные причины будто бы отметаются. И люди забывают о том, что лес может вспыхнуть, и из-за непотушенной сигареты, и из-за уголька из мангала. Это уже не говоря о горах мусора, которые жители области вывозят в лес, они тоже прекрасно горят.
Распространяя версию с «диверсантами», мы закрепляем в массовом сознании, что леса поджигают не те, кто просто курил, остановившись на обочине или иным образом поверхностно отнесся к пожарной безопасности, а некие «злые люди». А значит, выкидывать окурки в траву и ставить мангалы по-прежнему можно, ведь от этого никому хуже не станет.
«Поджог лесов — серьезная проблема, но винить в этом диверсантов без доказательств неверно. Нужно искать решения, а не искать виноватых», — рассуждают читатели «Нашего города».
Стоит напомнить, что леса в Тюменской области горят каждое лето, аналогичной ситуация была в 2021 году, когда ни о каких диверсантах и речи быть не могло.
«Почему за 5 лет губернаторства Александром Моором ничего не сделано в этом направлении? Если не по предотвращению, то хотя бы по минимизации ущерба от пожаров? Хотя бы полосы минерализованные вокруг поселений можно заранее делать или поднимать наверх идею о возвращении масштабного института лесничества для оперативного тушения и предупреждения пожаров», — задаются вопросами читатели.
Распространение фейков и домыслов о причинах пожара также снимает ответственность с тех, кто не позаботился о безопасности в лесах региона заранее и не обеспечил муниципальные образования базовыми объектами, которые могут спасти десятки домов.
А потому стоит помнить о главном принципе философии Декарта — «De omnibus dubitandum» и подвергать все сомнению, не делая поспешных выводов на фоне всеобщей паники.