Кто виноват в лесных пожарах на территории региона?

Когда вина за многогектарные пожары и их последствия возлагается на мнимых «диверсантов», остальные причины будто бы отметаются. И люди забывают о том, что лес может вспыхнуть, и из-за непотушенной сигареты, и из-за уголька из мангала. Это уже не говоря о горах мусора, которые жители области вывозят в лес, они тоже прекрасно горят.