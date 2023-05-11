Тюменская область в огне: что известно о пожарах в регионе

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 07:10
Ситуация с пожарами находится на личном контроле губернатора Тюменской области Александра Моора.
С 3 мая 2023 года в области обострилась пожароопасная обстановка. Первым населенным пунктом, пострадавшим от огня стало село Салаирка. На тушении огня было задействовано более 120 человек и 46 единиц техники. В результате возгорания сгорели 4 жилых дома, 7 человек эвакуировали.
4 мая шквалистый ветер принес из Свердловской области пожар в село Успенка Тюменского района. Из местных учреждений соцобслуживания были эвакуированы 360 человек, в том числе 324 ребенка. Жителей близлежащих улиц также вывезли на автобусах. На тушении пожара были задействованы более 200 спасателей и более сотни волонтеров, 56 единиц техники, авиация. От огня пострадали 18 строений. 8 из которых жилые дома.
В воскресенье, 7 мая, пожар возник в Ялуторовском районе — между поселком Тугарский и автодорогой Тюмень — Омск. На месте работал пожарный поезд. В этот же день произошел пожар в поселке Богандинский. Местные жители были эвакуированы.
Также из-за опасности распространения огня эвакуировали жителей деревень Речкина, Коняшина, Насекина, села Кулига, 10-го военного городка, деревни Чаплык.
Пункты временного размещения были организованы в школах поселках Молодежный, Богандинский, сел Ембаево, Чикча, Мальково, Каменка, Черчишево, поселках Боровский и Винзили.
Известно, что в Тюменском районе огонь уничтожил в четырёх населенных пунктах 21 дом, повредил 11 домов и 130 построек, 5 частных объектов экономики
В Тобольском районе за ночь с воскресенья на понедельник сгорели 80 дачных домов в четырех кооперативах. Пожар там начался 7 мая в СНТ «Энергостроитель».
Всего за период майских праздников в Тюменской области произошло 112 ландшафтных пожаров. С начала сезона — более 600 природных пожаров. Наибольшее количество, 113, зарегистрировано в Тюменском районе, 90 — в Тюмени, 44 — в Нижнетавдинском районе, 41 и 36 пожаров — в Ялуторовском и Тобольском районах.
К сожалению, не обошлось без жертв. Во время пожара, бушевавшего 7 мая в поселке Красный Яр Нижнетавдинского района, погиб один человек — 49-летний доброволец. Еще двое получили травмы. Накануне волонтеры распространили информацию о том, что требуется донорская кровь двум добровольцем, пострадавшим в пожаре — Ивану и Виктору Александровым. На данный момент они находятся в реанимации с ожогами 80 и 90%.
С 7 мая на территории Тюменской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. На утро 11 мая в регионе действуют 8 лесных пожаров на площади 4 324 га и 11 ландшафтных пожаров на общей площади 1 390 га.