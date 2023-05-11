Тюменская область в огне: что известно о пожарах в регионе

К сожалению, не обошлось без жертв. Во время пожара, бушевавшего 7 мая в поселке Красный Яр Нижнетавдинского района, погиб один человек — 49-летний доброволец. Еще двое получили травмы. Накануне волонтеры распространили информацию о том, что требуется донорская кровь двум добровольцем, пострадавшим в пожаре — Ивану и Виктору Александровым. На данный момент они находятся в реанимации с ожогами 80 и 90%.