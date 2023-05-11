«Последствий на десятки лет»: переживут ли пожары лесные животные

Стоит отметить, что после пожаров в 2021 году, бушевавших на территории Тюменской области, в ходе рейдовых мероприятий не были обнаружены мертвые животные. Тогда тюменцы также часто замечали, как животные бегут из леса, чаще всего внимание обращали на лосей. За счет длинных ног они могут оперативно покинуть опасную зону и перейти или даже переплыть в безопасное место.