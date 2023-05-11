«Последствий на десятки лет»: переживут ли пожары лесные животные

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Сейчас, когда ветер разгоняет пожар до невероятных площадей за считанные минуты, особой опасности подвергаются более мелкие животные, которые в филу физических особенностей не могут быстро передвигаться. В их число входят грызуны, рептилии, насекомые и другие.
«В частности полевки, мыши, бурундуки и белки с большей вероятностью будут зарываться в норы, чтобы спастись, это повышает риск летального исхода. Так животное вполне моет пережить пожар, однако, когда огня не будет, придется вылезать наружу, где больше нет кормовой базы», — объясняет биолог Елена Хазарова.
Она также подчеркивает, что сейчас еще рано говорить о том, какие потери понесла фауна Тюменской области, для результативного анализа, проводить исследования нужно будет необходимо в следующем году, чтобы установить истинные причины гибели. Тогда можно будет рассчитать сроки возобновления отдельных популяций. Но скорее всего обожженных тушек не будет обнаружено.
«Крупные животные и птицы инстинктивно чувствуют, что начался пожар и бегут с мест обитания. Очень маловероятно, что кто-то сгорит заживо. Более мелкие животных скорее погибнут от угарного газа, но и это не так вероятно. Норы обычно располагаются достаточно глубоко, позволяя фауне пережить ЧП. У животных отлично работает инстинкт самосохранения», — считает биолог.
Стоит отметить, что после пожаров в 2021 году, бушевавших на территории Тюменской области, в ходе рейдовых мероприятий не были обнаружены мертвые животные. Тогда тюменцы также часто замечали, как животные бегут из леса, чаще всего внимание обращали на лосей. За счет длинных ног они могут оперативно покинуть опасную зону и перейти или даже переплыть в безопасное место.
«Есть и другая проблема, более крупные животные и птицы, которые в большинстве попросту успеют уйти и улететь из горящего леса, переселяться в другую зону, где уже сформирована своя система. На всех также может не хватить кормовой базы, вдобавок „гостей“ могут попросту не принять», — говорит Хазарова.
В ходе скитаний и поисков пищи представители тюменской фауны могут и выйти к человеку. Милым маленьким зверям обычно радуются, но прийти могут также змеи и крупные хищники.
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В их число входят:
О потерях того или нового вида специалисты смогут судить лишь в следующем году.