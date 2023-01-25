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Posted Сегодня, 02:56

Published Сегодня, 02:56

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

Метеочувствительным тюменцам нужно подготовиться: 25 января давление превысит норму

Сегодня, 02:56
Фото: 1MI

В Тюмени 25 января будет пасмурно: ожидается - 7 градусов

Утро 25 января в Тюмени будет пасмурным, днем пойдет небольшой снег, а ночью похолодает, информирует Гидрометцентр.
Сюжет
Снег

С утра осадки маловероятны, ветер будет слабый, 4 м/с. Температура воздуха составит - 9 градусов. Однако по комфортности будет ощущаться как - 15.

В дневные часы температура практически не изменится, но ветер станет сильнее. Порывы достигнут 5 м/с.

Вечером ожидается -10 градусов, ветер снова будет слабым — 3 м/с.

Давление при этом немного немного превысит норму — понизится до 758 мм рт. ст.

Ранее «Наш город» писал, что к концу недели ожидаются  порывы  ветра до 12 м/с.

Сильные порывы ветра ожидаются в Тюмени в четверг и пятницу
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#Погода#Погода в Тюмени#Снег#Осадки#Давление#Сильный ветер#Елена Чебоксарова
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