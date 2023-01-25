Метеочувствительным тюменцам нужно подготовиться: 25 января давление превысит норму

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
С утра осадки маловероятны, ветер будет слабый, 4 м/с. Температура воздуха составит - 9 градусов. Однако по комфортности будет ощущаться как - 15.
В дневные часы температура практически не изменится, но ветер станет сильнее. Порывы достигнут 5 м/с.
Вечером ожидается -10 градусов, ветер снова будет слабым — 3 м/с.
Давление при этом немного немного превысит норму — понизится до 758 мм рт. ст.
Ранее «Наш город» писал, что к концу недели ожидаются порывы ветра до 12 м/с.