Сильные порывы ветра ожидаются в Тюмени в четверг и пятницу

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В четверг западный ветер принесёт в Тюмени потепление. На протяжении всего дня синоптики ожидают сильный ветер 5-14 метров в секунду. К 20:00 возможен снег с дождём и до 1 мм осадков.
Порывы до 10 м/с ожидаются 27 января, погода весь день будет пасмурной.
В Ишиме будет ветрено до 28 числа, ночью синоптики прогнозируют до 10 метров в секунду.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице к концу месяца ожидается похолодание. При этом ближе к выходным температура воздуха повысится до – 2 градусов.