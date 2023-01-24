Сильные порывы ветра ожидаются в Тюмени в четверг и пятницу

В четверг и пятницу в Тюмени ожидаются сильные порывы ветра

Резкое усиление ветра ожидается в областной столице 25 и 26 января, сообщает Гисметео. В среду с 11 до 14 часов порывы могут достигать 12 метров в секунду. Осадков в этот день не ожидается.