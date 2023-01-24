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Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Сильные порывы ветра ожидаются в Тюмени в четверг и пятницу

Сегодня, 11:12
Фото: 1MI

В четверг и пятницу в Тюмени ожидаются сильные порывы ветра

Резкое усиление ветра ожидается в областной столице 25 и 26 января, сообщает Гисметео. В среду с 11 до 14 часов порывы могут достигать 12 метров в секунду. Осадков в этот день не ожидается.

В четверг западный ветер принесёт в Тюмени потепление. На протяжении всего дня синоптики ожидают сильный ветер 5-14 метров в секунду. К 20:00 возможен снег с дождём и до 1 мм осадков.

Порывы до 10 м/с ожидаются 27 января, погода весь день будет пасмурной.

В Ишиме будет ветрено до 28 числа, ночью синоптики прогнозируют до 10 метров в секунду.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице к концу месяца ожидается похолодание. При этом ближе к выходным температура воздуха повысится до – 2 градусов.

В Тюмени похолодает к концу января
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Ветер#Сильный ветер#Погода#Погода в Тюмени
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