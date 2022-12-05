Сестра убитой Насти Муравьевой о фото, сопротивление силовикам, суд сотрудников ГИБДД

Елена Шихова, адвокат обвиняемого в изнасиловании и убийстве 8-летней Насти Муравьевой, опубликовала в своем телеграм-канале материалы и фотографии из дела Виталия Бережного.
О фотографиях стало известно сестре убитой девочки — Татьяне Муравьевой. Она рассказала «Нашему Городу», что считает действия Шиховой неправомерными.
«Я в шоке. Сейчас Следственный комитет ведет проверку появления этих фотографий. Видела, что на канале, где были опубликованы фото и документы, были удалены комментарии тех, кто спрашивал — с какой целью все эти подробности появились в свободном доступе», — сообщила «Нашему Городу» Татьяна.
Сама Елена Шихова объясняет публикацию материалов дела тем, что возникает много вопросов к уликам. Она добавила, что эти фотографии и протоколы должны увидеть присяжные, чтобы понять, что доказательства сфальсифицированы.
В областной столице в начале декабря задержали местного предпринимателя Евгения Нигматуллина, а позже доставили в тюменский межрайонный следственный отдел — но уже со следами побоев.
Как сообщила «Нашему Городу» его адвокат Татьяна Чусовитина, мужчину задержали на территории ОП № 4 и привезли в Центр по борьбе с экстремизмом на ул. 30 лет Победы. Тюменца обвиняют за сопротивление силовикам в августе этого года. Сначала Нигматуллин отказался свидетельствовать против себя, но его вынудили дать признательные показания.
«Применяли пытки электрическим током, а после вызова скорой помощи принудили отказаться от медпомощи, чтобы не фиксировать телесные повреждения», — рассказал Евгений своему адвокату.
2 декабря предпринимателя отправили в СИЗО до середины января. Главного редактора «Нашего Города» Максима Карпикова на заседание не пустили, объяснив это тем, что «сказали Карпикова не пускать».
Напомним, в августе 2020 года присяжные оправдали отца и сына Валерия и Евгения Нигматуллиных — они обвинялись в поджоге дома Любови Поляковой, главы Ярковского района.
29 ноября состоялось финальное заседание по делу сотрудников ГИБДД, которых обвинили в превышении полномочий при задержании водителя. Уголовное дело, возбужденное 2 года назад, кончилось условным сроком для троих полицейских.
В январе 2020 года Андрей Саксин, Ашот Арутюнян и Денис Федоровский остановили Daewoo Matiz. По словам потерпевшего Данекина, сотрудники ГИБДД за ноги его вытащили из машины, начали бить и унижать, кидать снегом в лицо и придавливать коленом к земле.
Подсудимые объясняли, что водитель вел себя агрессивно и не хотел предоставлять документы. Однако на видеозаписях, показанных в суде, видно, что Данекин вел себя прилично, ни на кого не нападал, а водительское удостоверение держал в руках.
Аратюняна, Саксина и Федоровского приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года каждому. Их также лишили права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах на 2 года.