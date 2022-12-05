nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Сестра убитой Насти Муравьевой о фото, сопротивление силовикам, суд сотрудников ГИБДД

Сегодня, 04:56
Фото: 1MI

Главные события недели в Тюменской области

За минувшую неделю в Тюменской области произошли громкие события — сестра погибшей школьницы Татьяна Муравьева высказалась о фотографиях из дела, опубликованных адвокатом Бережного, задержан предприниматель, обвиняемый в сопротивлении силовикам, осудили троих сотрудников ГИБДД.
Сюжет
Тюмень

Татьяна Муравьева о фотографиях из дела

Елена Шихова, адвокат обвиняемого в изнасиловании и убийстве 8-летней Насти Муравьевой, опубликовала в своем телеграм-канале материалы и фотографии из дела Виталия Бережного.

О фотографиях стало известно сестре убитой девочки — Татьяне Муравьевой. Она рассказала «Нашему Городу», что считает действия Шиховой неправомерными.

«Я в шоке. Сейчас Следственный комитет ведет проверку появления этих фотографий. Видела, что на канале, где были опубликованы фото и документы, были удалены комментарии тех, кто спрашивал — с какой целью все эти подробности появились в свободном доступе», — сообщила «Нашему Городу» Татьяна.

Сама Елена Шихова объясняет публикацию материалов дела тем, что возникает много вопросов к уликам. Она добавила, что эти фотографии и протоколы должны увидеть присяжные, чтобы понять, что доказательства сфальсифицированы. 

 
Сестра убитой Насти Муравьевой высказалась по поводу опубликованных фото
Узнать подробнее

Сопротивление силовикам

В областной столице в начале декабря задержали местного предпринимателя Евгения Нигматуллина, а позже доставили в тюменский межрайонный следственный отдел — но уже со следами побоев.

Как сообщила «Нашему Городу» его адвокат Татьяна Чусовитина, мужчину задержали на территории ОП № 4 и привезли в Центр по борьбе с экстремизмом на ул. 30 лет Победы. Тюменца обвиняют за сопротивление силовикам в августе этого года. Сначала Нигматуллин отказался свидетельствовать против себя, но его вынудили дать признательные показания.

«Применяли пытки электрическим током, а после вызова скорой помощи принудили отказаться от медпомощи, чтобы не фиксировать телесные повреждения», — рассказал Евгений своему адвокату.

2 декабря предпринимателя отправили в СИЗО до середины января. Главного редактора «Нашего Города» Максима Карпикова на заседание не пустили, объяснив это тем, что «сказали Карпикова не пускать».

Напомним, в августе 2020 года присяжные оправдали отца и сына Валерия и Евгения Нигматуллиных — они обвинялись в поджоге дома Любови Поляковой, главы Ярковского района. 

Тюменца обвиняют в сопротивлении силовикам во время задержания
Узнать подробнее

Условный срок для сотрудников ГИБДД

29 ноября состоялось финальное заседание по делу сотрудников ГИБДД, которых обвинили в превышении полномочий при задержании водителя. Уголовное дело, возбужденное 2 года назад, кончилось условным сроком для троих полицейских.

В январе 2020 года Андрей Саксин, Ашот Арутюнян и Денис Федоровский остановили Daewoo Matiz. По словам потерпевшего Данекина, сотрудники ГИБДД за ноги его вытащили из машины, начали бить и унижать, кидать снегом в лицо и придавливать коленом к земле. 

 
В Тюмени условно осудили сотрудников ГИБДД за превышение полномочий и избиение
Узнать подробнее

Подсудимые объясняли, что водитель вел себя агрессивно и не хотел предоставлять документы. Однако на видеозаписях, показанных в суде, видно, что Данекин вел себя прилично, ни на кого не нападал, а водительское удостоверение держал в руках.

Аратюняна, Саксина и Федоровского приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года каждому. Их также лишили права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах на 2 года. 

 

#Анна Доронина#Новости тюмени#Общество#Тюмень#Тюменская область#Условный срок#Отделы полиции#Сопротивление сотрудникам полиции#Новости недели
Подпишитесь
Жизнь в комфорт-классе: мнение дизайнеров интерьеров
Сегодня, 06:51
В Тюмени выставят на торги крупный земельный участок в Труфаново
Сегодня, 07:55
В Тюмени будут судить банду взяточников
Сегодня, 07:40
Тюменцу-пастафарианцу отказали в получении паспорта из-за фото с дуршлагом на голове
Сегодня, 06:15
В Тюмени к концу недели потеплеет до - 10
Сегодня, 08:05