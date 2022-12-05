Сестра убитой Насти Муравьевой о фото, сопротивление силовикам, суд сотрудников ГИБДД

«Применяли пытки электрическим током, а после вызова скорой помощи принудили отказаться от медпомощи, чтобы не фиксировать телесные повреждения», — рассказал Евгений своему адвокату.

2 декабря предпринимателя отправили в СИЗО до середины января. Главного редактора «Нашего Города» Максима Карпикова на заседание не пустили, объяснив это тем, что «сказали Карпикова не пускать».

Напомним, в августе 2020 года присяжные оправдали отца и сына Валерия и Евгения Нигматуллиных — они обвинялись в поджоге дома Любови Поляковой, главы Ярковского района.