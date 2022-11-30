Тюменца обвиняют в сопротивлении Росгвардии

Евгений Нигматуллин задержан полицией и со следами побоев доставлен в тюменский межрайонный следственный отдел (улица Московский тракт, 159А). С ним находился адвокат Чусовитина Татьяна. Она рассказала «Нашему городу», что Евгений был задержан в Тюмени, на территории отдела полиции № 4, но затем его доставили на 30 лет Победы, где находится Центр по борьбе с экстремизмом.