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Тюменца обвиняют в сопротивлении Росгвардии

Сегодня, 20:16
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени задержали предпринимателя обвиняемого в сопротивлении Росгвардии

По данным «Нашего города», в Тюмени задержан Евгений Нигматуллин. Его адвокат Татьяна Чусовитина сообщила, что её подзащитный подвергся пыткам, сейчас его местонахождение неизвестно.

Евгений Нигматуллин задержан полицией и со следами побоев доставлен в тюменский межрайонный следственный отдел (улица Московский тракт, 159А). С ним находился адвокат Чусовитина Татьяна. Она рассказала «Нашему городу», что Евгений был задержан в Тюмени, на территории отдела полиции № 4, но затем его доставили на 30 лет Победы, где находится Центр по борьбе с экстремизмом.

«Евгения обвиняют по части 1 статьи 318 УК РФ, якобы он оказал сопротивление Росгвардии в августе этого года. Устроили ему „маски-шоу“. Вначале он отказался свидетельствовать против себя по статье 51 Конституции, после обработки его вынудили согласиться на допрос и он дал признательные показания», — сообщила адвокат «Нашему городу».

Евгений успел рассказать адвокату, что к нему применяли пытки электрическим током, а после вызова скорой помощи, чтобы зафиксировать телесные повреждения, ещё и принудили к отказу от медицинской помощи.

Адвокат рассказала, что задержанного специально не оставили в ОП-4, а возили на 30 лет Победы для прессинга. Где сейчас Евгений Нигматуллин не известно ни адвокату, ни его родственникам.

«Мы не в первый раз сталкиваемся с порочной практикой полиции, когда задержанных отвозят на Тульскую и 30 лет Победы, чтобы не оформлять их по закону, а выбивать показания», — констатирует адвокат.

В СК ответили «Нашему городу», что дать информацию о Евгении Нигматуллин не могут, пока идут следственные действия. 

В августе 2020 года коллегия присяжных в Тюменском районном суде оправдала отца и сына Валерия и Евгения Нигматуллиных, которых обвиняли в поджоге дома главы Ярковского района Любови Поляковой. По данным «Нашего города», их освободили в зале суда.

Тюменский областной суд вернул на рассмотрение дело о поджоге дома чиновницы
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