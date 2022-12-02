Тюменца, обвиняемого в сопротивлении полиции, отправили в СИЗО

Судья Бушмелев провел заседание без прессы. На задние суда главреда «Нашего города» Максима Карпикова не пустили, хотя редакция направила накануне официальный документ.
«Сказали Карпикова не пускать», - пояснили судебные приставы главреду на входе.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменца задержали полицейские и со следами побоев доставили в межрайонный СК в Тюмени. В этот момент с ним находился адвокат Татьяна Чусовитина. На очередном допросе он вынужден был дать признательные показания и отказ от медицинской помощи.