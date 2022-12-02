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Тюменца, обвиняемого в сопротивлении полиции, отправили в СИЗО

Сегодня, 12:27
Фото: nashgorod.ru

Тюменского предпринимателя, обвиняемого в сопротивлении полиции, отправили в СИЗО

Тюменца Евгения Нигматуллина отправили в СИЗО до середины января. По данным «Нашего города», предпринимателя обвиняют по статье 318 УК РФ. Следователи полагают, что в августе этого года он оказал сопротивление полиции.

Судья Бушмелев провел заседание без прессы. На задние суда главреда «Нашего города» Максима Карпикова не пустили, хотя редакция направила накануне официальный документ.

«Сказали Карпикова не пускать», - пояснили судебные приставы главреду на входе.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменца задержали полицейские и со следами побоев доставили в межрайонный СК в Тюмени. В этот момент с ним находился адвокат Татьяна Чусовитина. На очередном допросе он вынужден был дать признательные показания и отказ от медицинской помощи.

Тюменца обвиняют в сопротивлении силовикам во время задержания
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Уголовное дело#Прокуратура#Пресса#Судебные приставы#Адвокаты
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