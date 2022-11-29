В Тюмени условно осудили сотрудников ГИБДД за превышение полномочий и избиение

Обвиняемые вину не признают. Они заявляют, что задержанный ими водитель отказался предоставлять документы, и именно поэтому было решено применить силу. Но в момент, когда мужчину били, у него в руках уже было водительское удостоверение. Это было заметно на видео, которое показали в суде.