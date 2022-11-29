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В Тюмени условно осудили сотрудников ГИБДД за превышение полномочий и избиение

Сегодня, 12:37
Фото: nashgorod.ru

Сотрудников ГИБДД из Тюмени осудили условно

Сегодня в суде проходит финальное заседание по делу трех сотрудников ГИБДД, которые превысили полномочия при задержании водителя. По версии следствия, они силой вытащили водителя из машины, начали бить и унижать его.
Сюжет
Суд

В сегодняшнем заседании рассматривают дело, возбужденное 2 года назад. 5 января 2020 года Андрей Саксин, Ашот Арутюнян и Денис Федоровский остановили автомобиль Daewoo Matiz. Сотрудникам ГИБДД показалось, что из машины пахнет алкоголем. Водитель Данекин отказался выходить самостоятельно, и тогда полицейские применили к нему силу.

«За ноги вытащили из автомобиля на проезжую часть. Удерживали руками, поставив на колени и прижав к земле. Саксин умышленно нанес один удар правой ногой в правую руку потерпевшего. А затем стал брать рукой снег с проезжей части и начал бросать водителю в лицо», — сообщили в ходе судебного заседания позицию потерпевших.

Также в суде пояснили, что водителя Данекина избивали руками, придавливали коленом к земле. Все это было сделано в сговоре всех троих полицейских. Арутюнян и Федоровский держали, а Саксин — делал. 

Обвиняемые вину не признают. Они заявляют, что задержанный ими водитель отказался предоставлять документы, и именно поэтому было решено применить силу. Но в момент, когда мужчину били, у него в руках уже было водительское удостоверение. Это было заметно на видео, которое показали в суде.

Сотрудники ГИБДД утверждали, что потерпевший оказывал сопротивление и проявлял агрессию, но суд не принял это к сведению — на видеозаписи мужчина ведет себя спокойно.

Судья затронула еще один случай с этими же полицейскими, но в селе Луговое. Инцидент произошел в 2020 году на парковке. Беседа сотрудников ГИБДД с тюменцами прошла в грубой форме:

«Ты че, паренек, в себя поверил?» — спросил Федоровский у одного из молодых людей.

Когда сельчанин спокойным тоном попросил полицейского обращаться к нему на «вы», последовало применение силы со стороны сотрудников ДПС. Чуть позже на видео слышно, как мужчина говорит своему другу: «Алик, не сопротивляйся». 

Фото: nashgorod.ru

По факту превышения должностных полномочий, совершенных с применением насилия, сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Во время процесса им предъявили обвинение в том числе и в нарушении Закона о полиции. Судья признал всех троих виновными в избиении водителя Daewoo Matiz Данекина. Вину в инциденте на парковке суд не признал.

Аратюняну, Саксину и Федоровскому назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года каждому. Их также лишили права занимать должности на госслужбе в правоохранительных органах на 2 года.

За все время рассмотрения дела дважды произвели смену прокурора. Из-за этого, по мнению адвоката потерпевшей стороны, новый прокурор не успела на достаточном уровне ознакомиться с материалами дела.

«Первый прокурор не поддерживала обвинения. Когда надо было выступать в прениях, она вообще пропала. Потом дали неаттестованного сотрудника. После того дали аттестованного сотрудника. Те два прокурора, которые заново вступили в дело, у них не было времени подготовиться к процессу. Они даже физически не смогли бы этого сделать. В ходе слушания прокурор бездействовал», — заявил журналистам адвокат.

По словам защитника, потерпевшие будут обжаловать решение суда в дальнейшем. 

#Анна Доронина#Уголовное дело#ГИБДД#Суд#Тюменская область#Преступление#Водители#Видео
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