Сестра убитой Насти Муравьевой высказалась по поводу опубликованных фото

«Для определения профиля нужна концентрация ДНК не менее 0,01 нг/мкл. Эксперт не в одном месте об этом пишет. Согласно методикам концентрация вообще должна быть намного выше. Но у него в таблице 0,005 и его это не смущает. Скажете, он применяет концентратор фильтратор? Тогда где его результаты. А теперь давайте подумаем, а если мы таки найдём специалиста не в России? Вы уничтожаете российских граждан в угоду своему тщеславию, сытой жизни и теплых кресел. ФСБ очнитесь уже и отреагируйте — это прямая угроза конституционному строю государства», — подчеркнула Шихова.