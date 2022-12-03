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Сестра убитой Насти Муравьевой высказалась по поводу опубликованных фото

Сегодня, 10:44
Фото: nashgorod.ru
Сестра убитой 8-летней Анастасии Муравьевой высказала свое мнение по поводу публикаций официальных протоколов и фотографий с места преступления и судебно-медицинской экспертизы тела девочки из дела Виталия Бережного.
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Тюмень

Татьяна Муравьева отметила, что ошеломлена сложившейся ситуацией. Девушка отметила, что считает данный действия неправомерными.

«Я в шоке. Сейчас Следственный комитет ведет проверку появления этих фото. Видела, что на канале, где были опубликованы фотографии и документы, были удалены комментарии тех, кто спрашивал — с какой целью все эти подробности появились в свободном доступе», — сообщила «Нашему Городу» Татьяна.

Ранее Елена Шихова, адвокат Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве Насти Муравьевой, поясняла, что вынудило ее опубликовать данные материалы.

«Я долго думала над тем, стоит или нет это показывать. Но таким же вопросом я задавалась, когда проходило рассмотрение в суде. И тогда я решила, что присяжные должны это увидеть, только потому, что так они смогут понять то, что все улики являются фальсификацией», — сообщила правозащитница.

По ее словам в деле вызывают вопросы много деталей — от ковра и коробки, отсутствующих в протоколе осмотра места преступления до результатов экспертизы ДНК.

«Для определения профиля нужна концентрация ДНК не менее 0,01 нг/мкл. Эксперт не в одном месте об этом пишет. Согласно методикам концентрация вообще должна быть намного выше. Но у него в таблице 0,005 и его это не смущает. Скажете, он применяет концентратор фильтратор? Тогда где его результаты. А теперь давайте подумаем, а если мы таки найдём специалиста не в России? Вы уничтожаете российских граждан в угоду своему тщеславию, сытой жизни и теплых кресел. ФСБ очнитесь уже и отреагируйте — это прямая угроза конституционному строю государства», — подчеркнула Шихова.

Ранее «Наш Город» писал, что Елена Шихова опубликовала ряд документов из фотографий из дела Бережного. Данная информация попадает под действие статьи 310 УК РФ — разглашение данных предварительного расследования. По данному факту начал проверку Следственный комитет России по Тюменской области.

СК начал проверку по факту публикаций из дела Бережного
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Суд#Убийство 8-летней Насти Муравьевой#Убийство малолетнего#Общество#Происшествия#Новости тюмени
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