Ежегодное послание губернатора Тюменской области состоится 24 ноября

Губернатора Тюменкой области Александра Моора смогут увидеть и услышать все жители региона. Уже традиционно будет организована прямая трансляция речи Моора о положении дел в области.
«Прошу планировать свою деятельность с учетом этих дат», — предупредил депутатов областной думы Артюхов.
«Наш город» рассказывал о том, как прошло сегодняшнее заседание Думы, в ходе которого решили обратиться к председателю уже Государственной Думы — Вячеславу Володину.
Их обращение касается оказания мер господдержки детей, оставшихся без содержания родителей, чьи родители-плательщики алиментов призваны на военную службу в ходе частичной мобилизации.