Ежегодное послание губернатора Тюменской области состоится 24 ноября

На сегодняшнем заседании областной Думы первый вице-спикер тюменского парламента седьмого созыва Андрей Артюхов сообщил, что Александр Моор в этом году выступит с обращением к жителям региона 24 ноября. С этого важного события начнется следующий сбор депутатов.

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