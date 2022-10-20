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Ежегодное послание губернатора Тюменской области состоится 24 ноября

20 октября 12:05
Фото: 1Mi
На сегодняшнем заседании областной Думы первый вице-спикер тюменского парламента седьмого созыва Андрей Артюхов сообщил, что Александр Моор в этом году выступит с обращением к жителям региона 24 ноября. С этого важного события начнется следующий сбор депутатов.
Сюжет
Тюмень

Губернатора Тюменкой области Александра Моора смогут увидеть и услышать все жители региона. Уже традиционно будет организована прямая трансляция речи Моора о положении дел в области.

«Прошу планировать свою деятельность с учетом этих дат», — предупредил депутатов областной думы Артюхов.

«Наш город» рассказывал о том, как прошло сегодняшнее заседание Думы, в ходе которого решили обратиться к председателю уже Государственной Думы — Вячеславу Володину.

Их обращение касается оказания мер господдержки детей, оставшихся без содержания родителей, чьи родители-плательщики алиментов призваны на военную службу в ходе частичной мобилизации.

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