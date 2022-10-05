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Тюменцы жалуются на запах гари. Дым в город принес ветер из Свердловской области

5 октября 07:13
Фото: Департамент лесного комплекса Тюменской области
Жители Тюмени обсуждают запах гари и дыма в социальных сетях. Несмотря на данные сервиса IQAirMap, указывающие на то, что концентрация вредных веществ в воздухе над областной столицей не превышена, горожане отмечают наличие неприятного запаха в Восточном, Заречном микрорайонах, на Доме Обороны и в других частях города.
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Тюмень

«Почему в Тюмени пахнет гарью? Почему за последние три года не прекращаются пожары? Кому писать? В администрацию президента РФ, что у нас постоянные пожары которые не прекращаются даже осенью! То курятник жгут, то леса горят. Безобразие», возмутилась Ольга Ш.

Между тем по данным департамента лесного комплекса, на данный момент на территории Тюменской области действуют два лесных пожара в Вагайском и Уватском районах, один из них локализован. В целом за последние сутки зарегистрирован один новый лесной пожар, еще четыре ликвидировано.

«На все лесные пожары оперативно реагируют лесопожарные формирования Тюменской авиабазы. Проводятся мероприятия по наземному патрулированию лесных участков и прилегающих территорий, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов, а также осуществляется авиационный мониторинг пожарной опасности», рассказали «Нашему Городу» в департаменте лесного комплекса.

Следует заметить, что запах гари в Тюмень несет юго-западный ветер не только от лесных пожаров, действующих на территории региона, но и из соседней Свердловской области.

«Дымка, которая периодически наблюдается над городом и в северных районах области, может быть вызвана природными пожарами, действующими в Свердловской области. Об этом говорят данные космического мониторинга. По данным ФБУ „Авиалесоохрана“, 5 октября на землях лесного фонда Свердловской области действовало десять пожаров на площади 207 гектаров», пояснили «Нашему Городу» в департаменте лесного комплекса.

Ранее «Наш Город» писал, что директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов по итогам 2021 года задекларировал доход в размере 4,5 миллионов рублей. Глава ведомства владеет двумя квартирами и автомобилем Toyota Land Cruiser.

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