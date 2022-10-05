Тюменцы жалуются на запах гари. Дым в город принес ветер из Свердловской области

«Почему в Тюмени пахнет гарью? Почему за последние три года не прекращаются пожары? Кому писать? В администрацию президента РФ, что у нас постоянные пожары которые не прекращаются даже осенью! То курятник жгут, то леса горят. Безобразие», возмутилась Ольга Ш.