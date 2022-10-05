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Дымка в Тюмени, военкомы начали изымать транспорт, мобилизованные женятся

5 октября 15:58
Фото: 1Mi
Дымка в Тюмени стала одной из обсуждаемых тем 5 октября. Неприятный запах гари ощущается в Восточном и Заречном микрорайонах областной столицы. Сегодня в регионе действовали два лесных пожара.

Дымка и запах гари пришли в Тюмень от лесных пожаров.

Основных очаги возгорания в Тюменской области расположены в Вагайском и Уватском районах. Распространению дыма способствует юго-западный ветер. В Свердловской области замечено более 30 очагов площадью почти 20 квадратных километров. Дымка ощущалась в Тюмени и вечером 4 октября.

«Особенно с 23 до 6 утра вонь была и дымка»отмечает подписчик паблика «Тюмень Топчик» Александр Д.

В ближайшее время ситуация не улучшится. Синоптики не обещают смену направление ветра и существенных осадков. Влажность снизится до 36%.

В Тюменской области с 21 сентября военкомы начали изымать транспорт у организаций.

Сегодня в СМИ появился приказ военного комиссара Тюменской области. В нём отмечается, что руководители организаций (владельцы машин) должны доставить исправную технику по нарядам военного комиссариата. Требование распространяется на организации.

Полная процедура и число уже изъятых транспортных средств пока неизвестно. Одна следует заметить, что вышеописанное требование распространяется только на юридических лиц. У обычных граждан страны автомобили и тяжёлую технику могут изымать только в случае объявления военного положения в РФ.

409 мобилизованных тюменцев решили жениться после получения повестки.

На данный момент в ЗАГСах Тюменской области растёт число заявлений на бракосочетание. Мобилизованные граждане могут пожениться в день подачи заявления. С 21-го сентября в Тюменской области сотни пар решили пожениться после того, как мужчина получил повестку в рамках частичной мобилизации.

Мобилизованные рассказывают, что с базы подготовки (в город на сутки) чаще всего отпускают тех, кто едет жениться. Стоит отметить, что вчера «Наш город» уже рассказывал, что в октябре на территории полигона ТВВИКУ поженились 10 пар.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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