409 мобилизованных тюменцев решили жениться после получения повестки

Сейчас в ЗАГСах Тюменской области мобилизованный может вступить в брак в день подачи заявления. В управлении записи актов гражданского состояния «Нашему городу» сообщили, что для этого достаточно совместного заявления брачующихся.
С 21-го сентября в Тюменской области 406 пар решили пожениться после того, как мужчина получил повестку в рамках частичной мобилизации.
Мобилизованные рассказывают, что с базы подготовки, в город на сутки, чаще всего отпускают тех, кто едет жениться.
«Ребята говорят, что не хотят ехать туда, на службу, неженатыми. А потому делают предложения своим девушкам и бегут ставить штамп», рассказал «Нашему городу» мобилизованный.