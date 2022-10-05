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409 мобилизованных тюменцев решили жениться после получения повестки

5 октября 12:09
Фото: 1Mi
С начала объявления частичной мобилизации в Тюменской области было зарегистрировано 409 браков с мобилизованными гражданами. Об этом «Нашему городу» сообщили в региональном управлении записи актов гражданского состояния.
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Тюмень

Сейчас в ЗАГСах Тюменской области мобилизованный может вступить в брак в день подачи заявления. В управлении записи актов гражданского состояния «Нашему городу» сообщили, что для этого достаточно совместного заявления брачующихся.

С 21-го сентября в Тюменской области 406 пар решили пожениться после того, как мужчина получил повестку в рамках частичной мобилизации.

Мобилизованные рассказывают, что с базы подготовки, в город на сутки, чаще всего отпускают тех, кто едет жениться.

«Ребята говорят, что не хотят ехать туда, на службу, неженатыми. А потому делают предложения своим девушкам и бегут ставить штамп», рассказал «Нашему городу» мобилизованный.

«Наш город» уже рассказывал, что в октябре октября на территории полигона ТВВИКУ поженились 10 пар.

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