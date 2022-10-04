На территории полигона ТВВИКУ поженились 10 пар

На данный момент 39 военнослужащих планируют заключить брак на полигоне ТВВИКУ в ближайшее время.
«Предложение сделал до мобилизации. Но планировали подождать, пока Карина закончит вуз»сообщил тюменец Дмитрий (он был мобилизован в сентябре).
По словам полковника Михаила Багрова, на полигоне работают органы соцзащиты и юристы.
Ранее «Наш город» сообщал, что 25 тюменцев вернулись домой после вмешательства общественников из ОНФ. Всего от жителей Тюменской области поступило 1 355 обращений из-за ошибок в ходе частичной мобилизации.