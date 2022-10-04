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На территории полигона ТВВИКУ поженились 10 пар

4 октября 13:47
Фото: инфоцентр правительства Тюменской области.
Четвёртого октября на территории полигона ТВВИКУ поженились 10 пар, сообщает информцентр правительства Тюменской области. Для этих целей организовали работу оркестра и провели выездную церемонию регистрации.

На данный момент 39 военнослужащих планируют заключить брак на полигоне ТВВИКУ в ближайшее время.

«Предложение сделал до мобилизации. Но планировали подождать, пока Карина закончит вуз»сообщил тюменец Дмитрий (он был мобилизован в сентябре).

По словам полковника Михаила Багрова, на полигоне работают органы соцзащиты и юристы.

Ранее «Наш город» сообщал, что 25 тюменцев вернулись домой после вмешательства общественников из ОНФ. Всего от жителей Тюменской области поступило 1 355 обращений из-за ошибок в ходе частичной мобилизации.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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